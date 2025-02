Die Organisation für die Bereitstellung von Gesundheitsleistungen schafft ein Gleichgewicht zwischen Innovation und Sicherheit, um die Qualität der Versorgung zu verbessern

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und Sicherheit, gab heute bekannt, dass es dem Princess Alexandra Hospital NHS Trust (PAHT) ermöglicht, seine gesamte Angriffsfläche zu schützen und Cyber-Risiken in Echtzeit zu managen, wodurch die Bereitstellung einer erstklassigen Patientenversorgung unterstützt wird.

PAHT nutzt die KI-gestützte Armis Centrix TM die Armis Cyber Exposure Management Platform, um proaktiv alle Risiken für Cyber-Assets zu identifizieren und zu mindern, Sicherheitslücken und Schwachstellen zu beheben und die gesamte Angriffsfläche zu schützen. Armis Centrix TM for Medical Device Security ist eine spezialisierte Lösung, die entwickelt wurde, um Gesundheitseinrichtungen vor der wachsenden Bedrohungslandschaft zu schützen, die auf medizinische Geräte abzielt.

"Qualität steht bei allem, was wir tun, an erster Stelle, da wir nach Exzellenz streben, und Cybersicherheit ist da keine Ausnahme", sagte Jeffrey Wood, stellvertretender Direktor für IKT bei PAHT. "Armis hat uns dabei unterstützt, die Risiken für unsere Umgebung zu minimieren, einschließlich der großen Anzahl physischer und virtueller Vermögenswerte vor Ort, veralteter Technologien, die vom Unternehmensnetzwerk getrennt werden müssen, und verbundener Vermögenswerte, die aktiv extern kommunizierten. Wir haben unseren Ansatz zur Cybersicherheit identifiziert und gestärkt."

Die Vision von PAHT ist es, bis 2030 einer der digital fortschrittlichsten Trusts im Vereinigten Königreich zu sein. Im Rahmen dieser Transformation zur Verbesserung der Patientenversorgung hat der Trust Technologien eingeführt, die auf dem neuesten Stand der Innovation sind. Dazu gehören ein neues elektronisches Patientenaktensystem (EHR), ein virtueller holografischer Empfangsmitarbeiter, Schließfächer im Amazon-Stil und Cloud-Telefonie. Mit dieser zunehmenden Verbreitung vernetzter physischer und virtueller Vermögenswerte nimmt die Angriffsfläche der Organisation weiterhin rasant zu und wird durch Armis geschützt.

"Wir sind unglaublich stolz darauf, PAHT zu unterstützen und es dem Sicherheitsteam zu ermöglichen, Innovation und Sicherheit bei der Verfolgung seiner größeren Ziele effektiv in Einklang zu bringen", sagte Mohammad Waqas, CTO, Healthcare bei Armis. "Als Teil unserer kritischen Infrastruktur ist das Gesundheitswesen ein Hauptziel von Cyberkriminellen. Es ist unerlässlich, dass wir Maßnahmen ergreifen, um unsere Abwehrkräfte proaktiv zu verbessern, und dass wir böswilligen Akteuren mit umfassenden Sicherheitsprogrammen immer einen Schritt voraus sind, um eine ununterbrochene Patientenversorgung von Weltklasse zu gewährleisten."

Der PAHT bietet eine umfassende Palette allgemeiner akuter, ambulanter und diagnostischer Dienstleistungen mit 420 Akutbetten und Operationen, die sich über drei Krankenhäuser und ein zentrales Verwaltungszentrum erstrecken. Die Organisation beschäftigt über 4.000 Mitarbeiter und versorgt eine lokale Bevölkerung von etwa 350.000 Menschen; weitere 500.000 Menschen leben in der weiteren Umgebung innerhalb des erweiterten Einzugsgebiets.

