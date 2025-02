DJ Aktien Schweiz mit Abgaben zur Wochenmitte

DOW JONES--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Mittwoch mit Abschlägen beendet. Internationale Investoren machten nach dem extrem guten Lauf der Aktienmärkte in Europa, auch mit Blick auf die Bundestagswahl in Deutschland am Wochenende, wie auch angekündigte US-Zölle, erst einmal Kasse, hieß es aus dem Markt.

Zudem sorgte EZB-Direktorin Isabel Schnabel für einen Dämpfer für die Zinssenkungshoffnungen mit der Aussage, der EZB-Rat solle damit beginnen, über eine Pause der Leitzinssenkungen zu diskutieren.

Der SMI verlor 0,7 Prozent auf 12.799 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursverlierer und 3 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 18,92 (zuvor: 16,52) Millionen Aktien.

Die Liste der Kursgewinner ist übersichtlich: Tagessieger waren die Papiere von Kühne & Nagel mit einem Plus von 0,5 Prozent. Vergleichsweise gut hielten sich auch die defensiven Index-Schwergewichte. So schlossen Nestle 0,2 Prozent fester. Auch die Aktie des Pharmariesen Novartis (+0,4%) verzeichneten leichte Kursgewinne. Roche gaben dagegen 0,1 Prozent nach.

Tagesverlierer waren Holcim. Für die Aktie ging es kräftig um 4,4 Prozent nach unten. Marktteilnehmer verwiesen auf eine Abstufung der Aktie auf "Equalweight" durch Morgan Stanley. Deutlich nach unten ging es auch für Swiss Re (-2,5%) und Geberit (-2,2%).

Im breiteren Markt rückten Softwareone nach Vorlage von Geschäftszahlen für 2024 um 1,4 Prozent vor. Auch Straumann (+4,6%) hatte Zahlen für 2024 vorgelegt.

Julius Bär reduzierten sich um 2,2 Prozent. Hier hatten die Analysten von Jefferies die Aktie auf "Hold" von "Buy" heruntergestuft.

Also legten indessen um 5,1 Prozent zu, nachdem der IT-Händler von der EU-Kommission die Genehmigung zur Übernahme von Aktivitäten des britischen Technologieanbieter Westcoast im Rahmen einer strategischen Partnerschaft erhalten hat.

February 19, 2025

