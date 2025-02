© Foto: Unsplash

Apple hat am Mittwoch das iPhone 16e, ein neues Low-Cost-Modell, vorgestellt. Mit einem Preis von 599 US-Dollar soll es den Wettbewerb mit Samsung, Huawei und anderen Android-Herstellern in der Mittelklasse verschärfen.Das iPhone 16e verabschiedet sich von der bisherigen SE-Serie und setzt auf ein modernes Design. Der klassische Home-Button entfällt, stattdessen kommt FaceID zum Einsatz. Das 6,1-Zoll-Display entspricht dem des günstigsten iPhone 16-Modells. Herzstück des Geräts ist der A18-Chip, der bereits in den Premium-Modellen verwendet wird. Apple setzt erstmals auf seinen eigenen C1-Chipsatz für Mobilfunkverbindungen, womit das Unternehmen nicht mehr auf Qualcomm-Modems angewiesen …