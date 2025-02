DJ XETRA-SCHLUSS/Kräftige Gewinnmitnahmen nach erneutem DAX-Rekordhoch

DOW JONES--Am deutschen Aktienmarkt ist es am Mittwoch kräftig nach unten gegangen. Nachdem der DAX im frühen Handel mit 22.935 Zählern ein neuerliches Allzeithoch markierte, setzten im Zuge von Gewinnmitnahmen Verkäufe ein. Im Tagesverlauf ging es fast ohne Gegenwehr nach unten, am Ende des Tages büßte der DAX 1,8 Prozent ein auf 22.434 Punkte. Damit gingen aber nicht einmal die Gewinner der vergangenen vier Handelstage verloren. Nach der Rally zuvor galt eine Gegenbewegung als überfällig. Der MDAX büßte sogar 2,5 Prozent ein.

Einen direkten Auslöser brauchte es dafür zwar nicht, manche Teilnehmer könnten aber neuerliche Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump als Vorwand genommen haben. Hinzu kamen weiter steigende Zinsen vor dem Hintergrund der erwarteten höheren Staatsausgaben in Europa - unter anderem für Rüstung. Auch die Bundestagswahl am Wochenende dürfte die Neigung erhöht haben, Gewinne zu realisieren.

Aber auch die Berichtssaison verstimmte. Für MTU Aero ging es im DAX nach der Geschäftszahlenvorlage 5 Prozent abwärts. Der freie Cashflow sei 75 Millionen niedriger als erwartet ausgefallen, bemängelte JP Morgan. Ursächlich seien unerwartet hohe Rückrufkosten und Lieferkettenprobleme.

Im Chemiesektor sorgte das US-Unternehmen Celanese mit schwach ausgefallenen Geschäftszahlen für Verkaufsstimmung. BASF schlossen 4,3 Prozent im Minus, Lanxess 5,4 Prozent.,

Bei den Bautiteln standen Heidelberg Materials (-5,4%) stark unter Druck. Morgan Stanley hatte die Aktie auf Gleichgewichten gesenkt, gute Nachrichten seien in den Kurs nun eingepreist, so die Begründung.

Nachdem US-Präsident Donald Trump am Vorabend Strafzölle von bis zu 25 Prozent auf Automobile, Halbleiter und Pharmaprodukte angekündigt hat, wurden auch Autoaktien verkauft. Ob es am Ende so kommt, ist unklar, "zumindest wächst die Unsicherheit wieder", meinte ein Marktteilnehmer. Porsche SE, BMW, VW verloren alle über 2 Prozent, Mercedes-Benz am Tag vor der Zahlenvorlage ebenso 1,7 Prozent wie Porsche AG.

Delivery Hero verbilligten sich um 6,6 Prozent nach einer Abstufung auf "Sell" durch Citi. Die Analysten halten den sich verschärfende Wettbewerb nicht für angemessen eingepreist. Konkret verweisen sie auf die "aggressive Expansion" des Konkurrenten Keeta in Saudi-Arabien.

INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 22.433,63 -1,8% +12,69% DAX-Future 22.493,00 -1,9% +12,59% XDAX 22.432,19 -2,0% +13,12% MDAX 27.584,25 -2,6% +7,89% TecDAX 3.856,97 -0,5% +12,88% SDAX 14.892,66 -1,1% +8,74% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 131,41 -48 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 4 36 0 4.462,2 72,2 61,5 MDAX 2 46 2 794,6 51,5 45,0 TecDAX 9 20 1 1.101,9 22,7 19,4 SDAX 15 52 3 152,3 9,3 13,1

