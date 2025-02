Zürich (ots) -Gebaut mit einer neuen Materialklasse namens Topoconductor, stellt Majorana 1 einen entscheidenden Fortschritt auf dem Weg zu praxistauglichem Quantencomputing dar.Quantencomputer haben das Potenzial, Wissenschaft und Gesellschaft grundlegend zu verändern - allerdings erst, wenn sie eine Grössenordnung erreicht haben, die bislang in weiter Ferne lag, und wenn ihre Zuverlässigkeit durch Quanten-Fehlerkorrektur sichergestellt ist.Microsoft kündigt heute folgende Entwicklungen in diesem Bereich an:- Majorana 1 ist die weltweit erste Quantum Processing Unit (QPU) mit einem topologischen Kern, konzipiert für die Skalierung auf bis zu eine Million Qubits auf einem einzelnen Chip.- Ein hardwaregeschütztes topologisches Qubit - neue Forschungsergebnisse, die heute in Nature veröffentlicht wurden, sowie Daten vom aktuellen Station-Q-Treffen zeigen, dass ein neues Material genutzt und eine alternative Qubit-Architektur realisiert werden kann, die klein, schnell und digital steuerbar ist.- Eine Entwicklungsstrategie für zuverlässiges Quantencomputing - Microsofts Weg von einzelnen Qubit-Geräten hin zu Strukturen, die Quantenfehlertoleranz ermöglichen.- Der Bau des weltweit ersten Prototyps für fehlertolerantes Quantencomputing (fault-tolerant prototype, FTP) auf Basis topologischer Qubits - Microsoft plant, innerhalb weniger Jahre im Rahmen der letzten Phase des DARPA-US2QC-Programms einen skalierbaren Quantencomputerprototyp zu realisieren.Zusammen bedeuten diese Neuerungen einen entscheidenden Schritt in der Quantencomputing-Entwicklung auf dem Weg von der wissenschaftlichen Erforschung hin zur technologischen Innovation.Weitere Details finden Sie hier (https://news.microsoft.com/source/features/ai/microsofts-majorana-1-chip-carves-new-path-for-quantum-computing/) im englischsprachigen Original-Blogbeitrag von Chetan Nayak, Technical Fellow und Corporate Vice President für Quantum Hardware.Pressekontakt:Microsoft SchweizJohannes Prüllerjohannes.prueller@microsoft.com+43 (1) 61064262Original-Content von: Microsoft Switzerland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100002918/100928903