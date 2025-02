Die USA kündigen an, ihre NATO-Rolle zu reduzieren, wodurch Europa stärker für die eigene Sicherheit verantwortlich sein wird. Gleichzeitig drängen die Amerikaner auf einen erzwungenen Frieden in der Ukraine und bereiten die Wiederaufnahme Russlands in die internationale Politik vor. Diese Entwicklung führt zu einer wirtschaftlichen Aufbruchsstimmung, da Unternehmen Chancen auf dem russischen Markt wittern.Während der DAX zuletzt Höchststände erreichte, rücken MDAX und SDAX zunehmend in den Fokus. Experten sehen darin eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...