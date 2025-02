© Foto: Dall-E

Die Anteile von Garmin trotzen dem am Mittwoch schwachen Gesamtmarktumfeld und erreichen ein neues Allzeithoch. Die Quartalszahlen wissen zu überzeugen.Bei Aktien und Unternehmen aus der Schweiz dürften viele Anlegerinnen und Anleger zunächst an den Konsumgüterriesen Nestlé oder die beiden Pharmakonzerne Novartis und Roche denken. Diese machen sich vor allem als Dividendentitel einen Namen. Obwohl international vertreten, dürften die Technologiekonzerne Garmin und Logitech hingegen deutlich weniger bekannt sein - vor allem, da viele Investoren aufgrund der Listings an NYSE und NASDAQ zunächst davon ausgehen dürften, dass es sich hierbei um US-Konzerne handelt. Dabei hat Hardware- und …