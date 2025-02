Die skalierbarste und hochauflösendste Einzelzelllösung auf dem Markt

Parse Biosciences, der Marktführer im Bereich der Einzelzellsequenzierung mit hohem Durchsatz, kündigte heute die Markteinführung von Evercode WT Penta und Penta 384 an, den ersten Einzelzell-RNA-Sequenzierungskits, die 5 Millionen Zellen und 384 Proben in einem einzigen Durchlauf profilieren können. Evercode Penta und Penta 384 werden ab der Woche vom 17. März an Kunden ausgeliefert.

Die Ausweitung von Einzelzellversuchen die Verarbeitung von Millionen statt Tausenden von Zellen hat die Art und Weise, wie Forscher Entwicklung, Krankheiten und zelluläre Heterogenität untersuchen, revolutioniert. 2021 setzte Parse mit der Veröffentlichung von Evercode WT Mega, dem branchenweit höchsten Durchsatz-Kit, einen neuen Maßstab für die Skalierbarkeit von Einzelzellversuchen und ermöglichte es Forschern, die Grenzen ihrer experimentellen Designs zu erweitern.

Mit der Veröffentlichung von Evercode WT Penta setzt Parse neue Maßstäbe in der Einzelzellforschung. Penta ist die einzige Technologie, die die Fixierung und wirklich unvoreingenommene Entdeckung neuer Genexpressionsprofile für fünf Millionen Zellen in einem Durchlauf ermöglicht. Mit seiner Skalierbarkeit kann Penta Forschern helfen, seltene Zelltypen zu identifizieren, Wirkstofftests zu erweitern und mehr Zeitpunkte oder verschiedene biologische Proben in ihre Studien und Atlasprojekte aufzunehmen.

"Wir freuen uns, Forschern mit Evercode Penta die Möglichkeit zu geben, ihre Einzelzell-Sequenzierungsstudien wie nie zuvor zu erweitern", so Dr. Charlie Roco, CTO und Mitbegründer von Parse Biosciences. "Ob für fokussierte Experimente oder für groß angelegte, KI-gesteuerte Experimente, die mit Penta oder unserem GigaLab Service durchgeführt werden unser umfassendes Lösungsportfolio stellt sicher, dass Forscher Zugang zu den richtigen Werkzeugen haben."

Zu den neuesten Innovationen von Parse gehören auch Maus-BCR und transgene Maus-BCR, die zur Unterstützung der Antikörperentdeckung und der immunologischen Forschung entwickelt wurden. Erfahren Sie mehr über Evercode Penta auf der AGBT in Marco Island (23.-26. Februar) oder nehmen Sie am 18. März am kommenden Webinar von Parse teil.

Über Parse Biosciences

Parse Biosciences ist ein weltweit tätiges Life-Sciences-Unternehmen, das es sich zur Aufgabe gemacht hat, den Fortschritt in der menschlichen Gesundheit und der wissenschaftlichen Forschung zu beschleunigen. Parse Biosciences ermöglicht Forschern die Sequenzierung von Einzelzellen in noch nie dagewesenem Umfang und mit noch nie dagewesener Effizienz. Der bahnbrechende Ansatz des Unternehmens hat bahnbrechende Entdeckungen in den Bereichen Krebsbehandlung, Geweberegeneration, Stammzelltherapie, Nieren- und Lebererkrankungen, Gehirnentwicklung und Immunsystem hervorgebracht.

Mit der von den Mitbegründern Alex Rosenberg und Charles Roco an der University of Washington entwickelten Technologie hat Parse über 100 Millionen US-Dollar Kapital beschafft und wird heute von 2.500 Kunden auf der ganzen Welt genutzt. Das wachsende Produktportfolio umfasst Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, Evercode BCR, CRISPR Detect, Gene Select und eine interaktive Datenanalyselösung, Trailmaker.

Parse Biosciences hat seinen Sitz in Seattles pulsierendem Stadtteil South Lake Union, wo das Unternehmen vor kurzem einen neuen Hauptsitz und ein hochmodernes Labor bezogen hat. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte https://www.parsebiosciences.com/.

