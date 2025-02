Wall Street Pepe pumpt heute 76 % durch Wal und CEX-Listing

Wall Street Pepe hat nach einem der erfolgreichsten Krypto-Presales der letzten Zeit heute wieder für Schlagzeilen gesorgt. Denn der Coin konnte aufgrund seiner Listung und einem Investment eines Wales an nur einem Tag um mehr als 76 % auf 0,0001783 USD steigen.

Vereint haben sich die 62.480 Kleinanleger, welche den $WEPE-Coin halten, um gemeinsam die Wal-Manipulationen zu vermeiden und mit vereinten Kräften intelligenter auf dem Kryptomarkt zu investieren.

Denn die Anleger haben keine Lust mehr auf die manipulierten Märkte, bei welchen Insider die meisten Gewinne für sich selbst einstreichen. Eines der letzten Beispiele in dieser Hinsicht war etwa der $LIBRA-Coin, welcher mit der Unterstützung des argentinischen Präsidenten für einen Skandal gesorgt hat.

Während sich die Anleger aus den minderwertigen Coins zurückziehen, suchen sie Alternativen, die eher ihren Idealen entsprechen und sind mit Wall Street Pepe fündig geworden. Zudem werden sie von dem deutlich attraktiveren Chance-Risiko-Verhältnis gelockt, da der Coin durch die Gewinnmitnahmen eine Korrektur bis auf 0,000065 USD erlitten hat.

Angetrieben wurde der $WEPE-Coin nun unter anderem von dem Kauf eines Wales im Umfang von 92.000 USD, welcher sich um 13:04 Uhr ereignete.

https://etherscan.io/tx/0xba25eddaeb18fd0e363a213d4a0c16f0ee727debfd0cb63c2f6a66e7499abd72

Interesse an Wall Street Pepe nimmt wieder zu

Das Handelsvolumen des Memecoins hat am heutigen Tage wieder 6,01 Mio. USD erreicht. Aber auch die Anzahl der Tokeninhaber hat laut DEXTools wieder auf 62.480 zugenommen, nachdem es vor wenigen Stunden noch weniger als 61.000 waren.

Die Korrektur des Kryptomarktes scheint sich nun einem Ende zu nähern, während sich Bitcoin wieder mit einem Preis von 96.139 USD näher an die Marke von 100.000 USD bewegt hat. Aber auch viele führende Altcoins haben zuletzt wieder höhere Gewinne verbuchen können.

Ebenso lässt sich die zugenommene Risikoaffinität bei den Anstiegen des Memecoin-Sektors feststellen. Dieser hat am heutigen Tage einen Zugewinn von 4,05 % verzeichnet, was fast das Doppelte des breiten Kryptomarktes ist, der auf 2,20 % kam.

Bei Pepe war zu Beginn des Tages noch länger als bei anderen Coins ein Minus zu sehen, was möglicherweise auf eine Umdisponierung von $PEPE in $WEPE zurückzuführen ist. Untermauert wird diese These von der Tatsache, dass Wall Street Pepe heute auf DEXScreener in den Trends der ERC-20-Coins den ersten Platz belegt hat.

Anleger positionieren sich für den Launch der Trading-Gruppe

Die Anstiege des Kurses und Volumens vergrößern wiederum die Wahrscheinlichkeit weiterer Börsenlistungen. Daher nehmen die Spekulationen zu, welche Börse als Nächstes den $WEPE-Coin einführen wird, nachdem heute bereits die für diesen Sektor besonders wichtige MEXC hinzugekommen ist.

Durch die aktuelle Dynamik könnten wiederum weitere Börsen auf den Token aufmerksam werden, wie OKX, KuCoin und Binance, welche diesen ebenfalls einführen könnten. Zudem ist Wall Street Pepe mittlerweile auf CoinMarketCap und CoinGecko zu finden, was die Seriosität weiter unterstreicht.

Projiziert man den aktuellen Trend, so könnte der $WEPE-Coin schon in den nächsten Tagen sein vorheriges Allzeithoch von 0,0002722 USD erreicht haben. Über diesem sind im "uncharted territory" schnell weitere Anstiege von 4x möglich.

Aber nicht nur zusätzliche Börsenlistungen, sondern ebenso der geplante Start der eigenen Trading-Community sind Katalysatoren, welche nun den Coin antreiben. In dieser vereinen sich professionelle Investoren und Degens, um für die $WEPE-Inhaber höhere Gewinne zu erzielen.

Laut Gerüchten aus der Telegram-Community von Wall Street Pepe wird es schon bald die ersten Einblicke in die Entwicklungen des Teams geben. Diese könnten wiederum für weitere Anstiege sorgen und neue Allzeithochs in Reichweite bringen. Daher ist die Chance auch hoch, dass der Coin seinen derzeitigen Trend fortsetzt.

Zwar hat der $WEPE-Coin eine Korrektur erfahren, jedoch ist es nur dann ein Verlust, wenn dieser auch verbucht wird. Alle Hodler konnten hingegen über den Cost-Average-Effekt jetzt ihre Position sogar noch einmal ausbauen, um sich auf die erwarteten Gewinne in der nächsten Zeit vorzubereiten.

Der YouTuber Clinix Crypto hat seinen 93.000 Abonnenten gezeigt, wie er im Presale die Coins erworben und einen nicht realisierten Verlust erlitten hat. Dennoch hat er heute die Bodenbildung genutzt, um den Coin mit einem attraktiveren Chance-Risiko-Verhältnis zu erwerben. Wer nun dem Trendkanal folgt, könnte bald schon hohe Gewinne erzielen.

FUD hat manche Gewinne verpassen lassen

Das FUD um Wall Street Pepe hat bei einigen für Verunsicherungen gesorgt, sodass sie verkauft und die jüngsten Anstiege verpasst haben. Jedoch ist noch nicht einmal das Mainrelease erfolgt, sodass eine weitere Rally außerordentlich wahrscheinlich scheint.

Gekauft werden kann der $WEPE-Coin über die dezentrale Kryptobörse Uniswap, nachdem Sie dort eine digitale Geldbörse wie die Best Wallet verbunden haben. Diese zeichnet sich zudem durch ihre Spezialisierung auf den Bereich der Presales auf, von denen sie die vielversprechendsten Projekte besonders früh aufzeigt.

Einige der neuesten Projekte sind unter anderem BTC Bull Token, Solaxy, Mind of Pepe und Meme Index, die sich alle wie ihre Vorgänger rund verzehnfachen könnten.

Die Best Wallet können Sie über den Google Play Store und den Apple App Store herunterladen.

Während sich der Kryptomarkt zu erholen beginnt und das Release von Wall Street Pepe naht, scheint es sich nun um einen hervorragenden Zeitpunkt für ein Investment in den $WEPE-Coin zu handeln.

