Ein wahres Beben ging am Wochenende durch Europa. Die USA treffen sich mit Russland in Riad, um Fakten zu schaffen. EU und Ukraine sind bei sogenannten Friedensgesprächen gar nicht erst beteiligt. Gleichzeitig richtete US-Vizepräsident JD Vance scharfe Worte an die eigenen Partner. Die Quintessenz des Ganzen lautet, dass Europa in Sachen Verteidigung künftig weitgehend auf sich allein gestellt ist.Anzeige:Die Reaktionen darauf ließen nicht lange auf sich warten. So kündigte beispielsweise Dänemark massive Mehrausgaben für die eigenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...