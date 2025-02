EQS-Ad-hoc: PNE AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

PNE übertrifft nach vorläufigen Zahlen beim Konzern-EBITDA die Prognose für das Geschäftsjahr 2024



19.02.2025 / 20:04 CET/CEST

Ad Hoc-Meldung PNE übertrifft nach vorläufigen Zahlen beim Konzern-EBITDA die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 Cuxhaven, 19. Februar 2025 - Der PNE-Konzern erwartet nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 nunmehr ein Konzern-EBITDA zwischen 60 Mio. Euro und 70 Mio. Euro; nach der zuletzt veröffentlichten Guidance ging der Vorstand noch von einem Konzern-EBITDA von 40 Mio. Euro bis 50 Mio. Euro aus. Hintergrund ist eine Kombination der über den ursprünglichen Einschätzungen liegenden positiven Ergebnisse aus den Aktivitäten in den Segmenten Stromerzeugung (Independent Power Producer - IPP) und Services sowie aus Projektverkäufen. Die endgültigen Geschäftszahlen für das Jahr 2024 und den testierten Konzernabschluss wird PNE am 27. März 2025 veröffentlichen. Kontakt: PNE AG

Head of Corporate Communications

Alexander Lennemann

Tel: +49 47 21 7 18 - 453

E-Mail: alexander.lennemann@pne-ag.com



PNE AG

Head of Investor Relations

Christopher Rodler

Tel: +49 40 879 33 - 114

E-Mail: christopher.rodler@pne-ag.com



