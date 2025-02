© Foto: Arne Dedert/dpa

Während die Welt politisch aus den Fugen gerät, eilt der DAX von Rekord zu Rekord. Donald Trumps außenpolitische Eskapaden und die anstehende Bundestagswahl sorgen für Unsicherheit. Doch an den Börsen herrscht Kauflaune.Besonders gefragt sind Rüstungswerte: Hensoldt, Rheinmetall und selbst das lange angeschlagene Thyssenkrupp profitieren von steigenden Verteidigungsausgaben. Analysten sehen Potenzial - doch wie lange kann der Boom anhalten? Charttechnikexperte Ralph Malisch analysiert für wO TV die wichtigsten Charts der Woche. Auch Volkswagen und BASF zeigen überraschende Stärke. Trotz Absatzproblemen in China und energiepolitischer Belastungen ziehen die Aktien kräftig an. Ist das der …