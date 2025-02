Andersen Consulting integriert digitale Transformation und KI-gestützte Lösungen mit der erstklassigen Expertise von Andersen Global in den Bereichen Steuern, Recht, Bewertung und globale Mobilität

Andersen definiert die Landschaft professioneller Dienstleistungen neu mit der Einführung von Andersen Consulting, einer globalen Beratungspraxis, die innovative Geschäftsstrategien, digitale Transformation und KI-gestützte Technologielösungen mit der erstklassigen Steuer-, Rechts-, Bewertungs- und globalen Mobilitätsexpertise von Andersen Global integriert. Der konfliktfreie Ansatz von Andersen bietet eine unabhängige Alternative zu traditionellen Beratungsmodellen, indem er die Kundenorientierung in den Mittelpunkt unseres Erfolgs stellt.

Eine neue Ära der KI-gestützten, multidimensionalen Beratung

Unternehmen stehen heute vor komplexen globalen Herausforderungen, die mehr erfordern als herkömmliche Beratungsleistungen. Andersen Consulting bietet einen nahtlosen, mehrdimensionalen Ansatz, der Fachkenntnisse in den Bereichen Geschäftstransformation, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Nachhaltigkeit und digitale Strategie mit den etablierten steuerlichen und rechtlichen Kompetenzen von Andersen Global kombiniert. Diese Integration neuer Technologien positioniert Andersen Consulting als den bevorzugten Partner in der Eine-Billion-Dollar-Beratungsbranche.

"Unsere Kunden halten nach innovativen Strategien Ausschau, um in einem sich wandelnden Markt an der Spitze zu bleiben", sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Andersen Consulting wurde gegründet, um Unternehmen dabei zu helfen, diesen Wandel zu meistern. In nur sechs Monaten haben wir eine Beratungspraxis in 66 Ländern mit 3.000 Fachleuten aufgebaut und streben innerhalb von drei Jahren einen Umsatz von einer Milliarde Dollar an."

Was Andersen Consulting auszeichnet

Anders als die Big 4-Unternehmen, die häufig Konflikte in Zusammenhang mit Audits zu bewältigen haben, ist Andersen Consulting unabhängig und vollständig kundenorientiert. "Diese Freiheit ermöglicht eine wirklich objektive, strategische Beratung, die den Kunden hilft, ihre Effizienz zu steigern, die Entscheidungsfindung zu verbessern und ihre Betriebsabläufe zu transformieren", sagte Vorsatz. Unternehmen aus allen Branchen darunter Abbott, BMW, Cisco, Heineken, IKEA, ING, LEGO, Mercedes-Benz, Michelin, Microsoft, Pizza Hut/Sapphire, T-Mobile und Toyota haben mit Andersen Consulting zusammengearbeitet, um maßgeschneiderte Lösungen zu finden.

"CEOs und Vorstände sagen uns übereinstimmend, dass das traditionelle Beratungsmodell nicht ausreicht", sagte Vorsatz. "Sie wollen ein einziges Unternehmen, das in der Lage ist, ein umfassendes Spektrum an Beratungsdienstleistungen anzubieten. Andersen Consulting bietet einen frischen, unternehmerischen Ansatz, der fundierte Branchenkenntnisse, KI-gestützte Technologie und unabhängige Beratungsdienste vereint."

Erfahrene Führungskräfte

Zur Leitung dieser transformativen Beratungspraxis hat Vorsatz George Shaheen angeworben, den ehemaligen CEO von Andersen Consulting vor dessen Ausgliederung aus Arthur Andersen. Ihm zur Seite stehen hochrangige Führungskräfte anderer Top-Beratungsunternehmen "Profis, die die Notwendigkeit eines besseren Beratungsmodells erkennen, das spezialisiert, unabhängig und zukunftsorientiert ist", so Shaheen.

"Durch den Einsatz von KI, Technologie und umfassender globaler Expertise ist Andersen Consulting in einer einzigartigen Position, um mit den Big 4 in Wettbewerb zu treten und öffentlichen und privaten Unternehmen weltweit einen beispiellosen Mehrwert zu bieten", sagte Shaheen.

Globale Reichweite, unmittelbare Wirkung

"Mit der größten physischen Präsenz im Bereich professioneller Dienstleistungen einer Präsenz in 179 Ländern bietet Andersen eine unübertroffene globale Plattform", stellte Shaheen fest. "Diese Reichweite ermöglicht nahtlos länderübergreifende Lösungen und integriert Technologie und Beratungsdienste über Branchen und Regionen hinweg", schloss Shaheen ab.

Über Andersen:

Andersen, eines der am schnellsten wachsenden multidimensionalen professionellen Dienstleistungsunternehmen der Welt, ist Gründungsmitglied von Andersen Global, einer internationalen Vereinigung rechtlich eigenständiger, unabhängiger Mitgliedsunternehmen, die sich aus Fachleuten für Steuern, Recht, globale Mobilität, Beratung und Bewertung auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 vom US-amerikanischen Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt heute weltweit über 19.000 Fachkräfte und ist über seine Mitglieds- und Kooperationsunternehmen an über 500 Standorten vertreten. In den USA beschäftigt Andersen über 2.000 Mitarbeiter in 24 Städten im ganzen Land. Weitere Informationen finden Sie unter Andersen.com und AndersenConsulting.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250219750762/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen Global

415-764-2700