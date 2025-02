© Foto: ZUMAPRESS.com | Omar Marques - picture alliance

BlackBerry hat sich längst von seiner Vergangenheit als Smartphone-Pionier verabschiedet und setzt verstärkt auf Cybersecurity und Embedded Software. Die Aktie feiert ein Comeback mit einem bärenstarken Start in 2025.Die Aktie des Softwarespezialisten Blackberry hat in den letzten drei Monaten 159 Prozent an Kursgewinnen verbucht. In Onlineforen wie dem berüchtigten Wallstreetbets-Forum auf Reddit steigt die Euphorie rund um die Papiere des ehemaligen Smartphone-Pioniers. Die Transformation von BlackBerry ist in vollem Gange. Nach dem Verkauf seiner Cylance-Sicherheitssoftware an Arctic Wolf für 160 Millionen US-Dollar und 5,5 Millionen Arctic Wolf-Aktien konzentriert sich das Unternehmen …