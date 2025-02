Die Aktie des Halbleiterkonzerns STMicroelectronics verzeichnete am Mittwoch an der Pariser Börse einen bemerkenswerten Kurssprung von über 8 Prozent auf 25,10 Euro. Dieser deutliche Anstieg wurde durch eine positive Neubewertung seitens der Analysten ausgelöst, die dem Unternehmen ein erhebliches Wachstumspotenzial in den kommenden Monaten zusprechen. Die Experten haben ihr Kursziel für die Aktie signifikant von 23 auf 34 Euro angehoben, was einem möglichen Aufwärtspotenzial von etwa 34 Prozent entspricht. Die Analysten gehen davon aus, dass das erste Quartal 2025 den Tiefpunkt des aktuellen Korrekturzyklus markieren wird, sowohl hinsichtlich des Umsatzes als auch der Bruttomarge.

Positive Aussichten für zweites Halbjahr

Die Prognosen für STMicroelectronics deuten auf eine schrittweise Verbesserung ab dem zweiten Quartal hin. Besonders vielversprechend erscheint die Entwicklung im Bereich der Chips für die Industrie- und Automobilbranche, wo ein anziehender Nachfragezyklus erwartet wird. Diese positiven Aussichten rechtfertigen nach Einschätzung der Marktbeobachter eine Neubewertung des Unternehmens. Während der Handel am französischen Aktienmarkt insgesamt von Verlusten geprägt war, hob sich STMicroelectronics als einer der stärksten Werte deutlich vom allgemeinen Markttrend ab.

