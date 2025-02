Die Hypoport SE verzeichnet für das Geschäftsjahr 2024 eine bemerkenswerte Leistungssteigerung. Der Konzern konnte seinen Umsatz um 15 Prozent auf rund 560 Millionen Euro steigern, während sich der Rohertrag ebenfalls um 15 Prozent auf 240 Millionen Euro erhöhte. Besonders erfreulich entwickelte sich das Ergebnis vor Steuern und Zinsen (EBIT), das mit einem Plus von 23 Prozent auf 17 Millionen Euro kletterte. Diese positive Entwicklung ist hauptsächlich auf das verbesserte Geschäft im Bereich der privaten Immobilienfinanzierung zurückzuführen, speziell im Segment Real Estate & Mortgage Platforms.

Optimistische Prognose für 2025

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 zeigt sich das Unternehmen zuversichtlich und prognostiziert weiteres Wachstum. Die Ziele sind ambitioniert: Der Umsatz soll auf mindestens 640 Millionen Euro steigen, während beim Rohertrag ein Minimum von 270 Millionen Euro angestrebt wird. Beim EBIT peilt der Konzern eine deutliche Steigerung auf 30 bis 36 Millionen Euro an. Die detaillierten Geschäftszahlen für 2024 wird das Unternehmen am 10. März 2025 vorlegen, gefolgt vom vollständigen Geschäftsbericht am 24. März 2025.

Anzeige

Hypoport-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Hypoport-Analyse vom 19. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Hypoport-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Hypoport-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 19. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Hypoport: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...