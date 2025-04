Vaduz (ots) -Die Regierung verabschiedete am Dienstag, 15. April 2025 den Bericht und Antrag betreffend 30 Jahre Mitgliedschaft des Fürstentums Liechtenstein im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). Damit möchte die Regierung den Landtag und die Bevölkerung über die Erfahrungen aus der EWR-Mitgliedschaft informieren.Auch nach 30 Jahren EWR-Mitgliedschaft zieht die liechtensteinische Regierung eine insgesamt positive Bilanz. Diese Einschätzung wird durch die Ergebnisse der inzwischen dritten Befragung der Bevölkerung, der Unternehmen sowie durch die Stellungnahmen verschiedener Wirtschafts- und Interessenverbände bestätigt und wurde in den Bericht und Antrag aufgenommen. "Es ist sehr erfreulich, dass die Entscheidung der Landesbürgerinnen und Landesbürger für den EWR vor 30 Jahren auch heute noch eine so breite Unterstützung durch die Bevölkerung und die Wirtschaft geniesst", so Regierungschefin Brigitte Haas.Die EWR-Mitgliedschaft wird von der liechtensteinischen Bevölkerung überaus positiv wahrgenommen. Bei 80 Prozent der Befragten ruft der EWR ein sehr oder ziemlich positives Bild hervor. 85 Prozent der Befragten erachten das EWR-Abkommen als wichtig für Liechtenstein und 88 Prozent schätzen das EWR-Abkommen als ein gutes Abkommen für Liechtenstein ein. Ähnlich positiv sind auch die Rückmeldungen der Unternehmen. 89 Prozent der Industrieunternehmen, 92 Prozent der Banken, 75 Prozent der befragten Unternehmen im Bereich der Finanzdienstleistungen und 69 Prozent der befragten Mitglieder der Wirtschaftskammer bewerten die Auswirkungen des EWR auf den Wirtschaftsstandort Liechtenstein als eher oder sehr positiv. "Diese Ergebnisse zeigen klar auf, dass die seit drei Jahrzehnten verfolgte Europapolitik, bei gleichzeitiger Wahrung der engen Beziehungen zur Schweiz geschätzt wird", zeigt sich Regierungschefin-Stellvertreterin und Aussenministerin Sabine Monauni zufrieden.Der Bericht und Antrag der Regierung betreffend 30 Jahre Mitgliedschaft des Fürstentums Liechtenstein im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) kann bei der Stabsstelle Regierungskanzlei (Tel. +423/236 60 35) oder im Internet unter http://www.bua.llv.li/ bezogen werden.Pressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenEve Beck, GeneralsekretärinT +423 236 64 47Eve.Beck@regierung.liMinisterium für Äusseres, Umwelt und KulturThomas Bischof, GeneralsekretärT +423 236 60 39Thomas.Bischof@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100930605