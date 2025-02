B2BROKER hat die Einführung seiner PrimeXM XCore Support- und Wartungsdienste angekündigt und erweitert damit sein Angebot an Technologielösungen für Broker und Finanzinstitute. Diese neue Lösung ergänzt die bestehenden Support-Angebote des Unternehmens für Handelsplattformen, darunter cTrader, MT4 und MT5.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250217022631/de/

B2BROKER's PrimeXM XCore Service provides complete support to manage all technical aspects, including setup and ongoing maintenance, of the PrimeXM XCore server. (Graphic: Business Wire)