Die Aktie des japanischen Spielegiganten Nintendo verzeichnete am Mittwoch einen deutlichen Kursanstieg von 2,71 Prozent und schloss bei 11.760 Yen. Diese positive Entwicklung steht im Zusammenhang mit Berichten über mögliche Veränderungen im Umfeld des populären Mobile-Games Pokémon Go. Der Spieleentwickler Niantic, der das erfolgreiche Augmented-Reality-Spiel in Zusammenarbeit mit Nintendo entwickelt hatte, erwägt den Verkauf seiner Gaming-Sparte für etwa 3,5 Milliarden Dollar. Als potenzieller Käufer wird der Spieleproduzent Scopely genannt, der vom saudi-arabischen Staatsfonds unterstützt wird.

Auswirkungen auf den Spielemarkt

Seit seiner Veröffentlichung im Sommer 2016 entwickelte sich Pokémon Go zu einem weltweiten Phänomen, bei dem Spieler virtuelle Pokémon-Figuren in ihrer realen Umgebung einfangen können. Trotz des anfänglichen Erfolgs gelang es Niantic nicht, mit nachfolgenden Titeln an diesen Triumph anzuknüpfen. Dennoch generiert das Unternehmen durch eine loyale Fanbase weiterhin stabile Einnahmen. Eine offizielle Bestätigung der Verkaufsverhandlungen steht noch aus, jedoch könnte eine Ankündigung laut Branchenbeobachtern in den kommenden Wochen erfolgen.

