Celerion, ein weltweit führendes Unternehmen in der frühen klinischen Forschung, gibt stolz eine neue Vereinbarung zur Verlagerung seiner klinischen Forschungsaktivitäten der Phase 1 im Vereinigten Königreich an iREACH Health bekannt. Dieses hochmoderne klinische Forschungszentrum, das von der Queen's University Belfast in Zusammenarbeit mit dem Belfast Health and Social Care Trust geleitet wird, soll nach seiner Fertigstellung Anfang 2027 zu einem Eckpfeiler des nordirischen Innovationsökosystems im Bereich der Biowissenschaften werden.

Set to complete in 2027, the state-of-the-art iREACH Health clinical research center is set to become a cornerstone of Northern Ireland's life sciences landscape. As part of this development, Celerion will relocate its U.K. Phase 1 clinical research operations to the facility, positioning it at the forefront of clinical research innovation. (Photo: Business Wire)