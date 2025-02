Neues Kapital positioniert Lambda als führende Plattform für groß angelegte KI-Cloud-Infrastruktur, KI-Inferenz und Open-Source-KI-Chatbots

Lambda, die AI Developer Cloud, gab heute bekannt, dass das Unternehmen im Rahmen einer Serie-D-Finanzierung Kapital in Höhe von 480 Mio. US-Dollar eingeworben und somit das gesamte bis dato eingeworbene Eigenkapital auf 863 Mio. US-Dollar erhöht hat. Die Finanzierungsrunde wurde mitgeleitet von Andra Capital und SGW und erfolgte unter anderem unter Beteiligung der neuen Investoren Andrej Karpathy, ARK Invest, Fincadia Advisors, G Squared, In-Q-Tel (IQT), KHK Partners und NVIDIA sowie als strategische Investion von Pegatron, Supermicro, Wistron und Wiwynn sowie einer Vielzahl bestehender Investoren, darunter 1517, Crescent Cove und USIT.

"KI bedeutet eine grundlegende Umstrukturierung unserer Wirtschaft. Lambda investiert Milliarden von Dollar, um die Softwareplattform und Infrastruktur aufzubauen und damit die KI-Revolution anzutreiben", so Stephen Balaban, CEO und Mitbegründer von Lambda. "Wir bauen Softwarewerkzeuge, die den AI Developer begeisten und eine Plattform, die die KI wirklich in viele Hände legt. Diese Investition wird die Erweiterung der Lambda Cloud-Plattform, der Lambda Model Inference API und des Lambda Chat AI Assistant beschleunigen."

Aufbau einer Hyperscaler-Cloud für KI-Entwickler und Endnutzer

Lambda bietet Infrastruktur, Cloud-Services und Software für die Feinabstimmung, das Training und die Inferenz von KI-Modellen. Nach der letzten Förderbekanntmachung des Unternehmens im April ist Lambda schnell gewachsen. Das Unternehmen erweiterte seine SOC-2-Compliance auf Typ 2 ein wichtiger Meilenstein bei der Bereitstellung einer äußerst sicheren öffentlichen Cloud-Umgebung. Es führte die ersten Selbstbedienungs- und On-Demand-GPU-Cluster für das KI-Modell-Training ein: 1-Klick-Cluster. Aufbauend auf der enormen Basis an eigener Recheninfrastruktur von Lambda hat das Unternehmen die Lambda Inference API und den Lambda Chat AI Assistant eingeführt, der gehosteten Zugriff auf Open Source Models wie DeepSeek R1 bietet.

"In einer Landschaft in der Geschwindigkeit und Skalierbarkeit von größter Bedeutung sind, bietet das tiefe Verständnis von Hardware und Software von Lambda den Entwicklern die kritische Infrastruktur, um immer einen Schritt voraus zu sein", so Paul Tuan, Managing Partner von Andra Capital. "Wir sind zuversichtlich, dass die Lösungen von Lambda eine zentrale Rolle spielen werden, um die nächste Welle KI-gesteuerter Innovationen einzuleiten und branchenübergreifend greifbaren Mehrwert zu schaffen."

JPMorgan fungierte im Rahmen der Finanzierung als Private Placement Agent.

Über Lambda

Lambda wurde 2012 von KI-Ingenieuren mit veröffentlichter Forschung auf den Top Machine Learning Konferenzen der Welt gegründet. Unsere GPU Cloud und On-Premises-Hardware versetzt KI-Entwickler in die Lage, KI-Produkte im großen Maßstab einfach, sicher und kostengünstig zu erstellen, zu testen und bereitzustellen. Die Mission von Lambda ist es, den menschlichen Fortschritt mit allgegenwärtigem und erschwinglichem Zugriff auf Berechnungen zu beschleunigen. One Person, One GPU.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250219332227/de/

Contacts:

Pressekontakt

pr@lambdal.com