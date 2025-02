Der britische Ingenieur- und Beratungskonzern Wood Group verzeichnet einen überraschenden Führungswechsel. Der Finanzvorstand hat mit sofortiger Wirkung seinen Rücktritt erklärt, nachdem Unstimmigkeiten bezüglich seiner beruflichen Qualifikationen aufgetreten waren. In den vergangenen Monaten wurde seine Position als Wirtschaftsprüfer in öffentlichen Dokumenten nicht korrekt dargestellt, was zu dieser einschneidenden Entscheidung führte.

Bedeutende Anteilsverschiebungen bei Großinvestoren

Parallel zu den Führungsturbulenzen zeigen sich auch bei den Anteilseignern der Wood Group bedeutende Veränderungen. Während die Investmentgesellschaft Barclays ihre Position durch verschiedene Finanzinstrumente auf über 5,12 Prozent ausgebaut hat, reduzierte Schroders im gleichen Zeitraum seinen Anteil von mehr als 5 Prozent auf unter 4,4 Prozent. Diese Bewegungen im Aktionariat könnten auf eine Neubewertung des Unternehmens durch institutionelle Investoren hindeuten. Die Wood Group hat angekündigt, zeitnah über die Nachfolgeregelung für die Position des Finanzvorstands zu informieren.

