Die Aktie des Fitnessgeräte-Herstellers Peloton Interactive verzeichnet bedeutende Insiderverkäufe durch hochrangige Führungskräfte. Die Finanzvorständin Elizabeth Coddington veräußerte insgesamt 170.819 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von etwa 9,61 USD, was einem Gesamtwert von rund 1,64 Millionen USD entspricht. Auch der Hauptbuchhalter des Unternehmens trennte sich von 46.078 Aktien zu ähnlichen Kurskonditionen. Diese Transaktionen erfolgten im Rahmen vorher festgelegter Handelspläne und dienten hauptsächlich der Deckung von Steuerverpflichtungen im Zusammenhang mit Restricted Stock Units (RSUs).

Positive Geschäftsentwicklung trotz Aktienverkäufen

Trotz der Insiderverkäufe zeigt sich das Unternehmen in einer robusten Verfassung. Im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025 übertraf Peloton die Erwartungen mit einem Umsatz von 674 Millionen USD, was über den prognostizierten 655 Millionen USD lag. Das EBITDA erreichte mit 58,4 Millionen USD ebenfalls einen überraschend hohen Wert. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch im Aktienkurs wider, der in den vergangenen sechs Monaten um mehr als 200 Prozent zulegen konnte. Verschiedene Analysten haben daraufhin ihre Kursziele angehoben, wobei die Mehrheit nun Zielkurse zwischen 10 und 11,50 USD ansetzt.

