FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu Ukraine-Plänen von Trump und Putin:

"Es ist schnell erklärt, warum Trump der überfallenen Ukraine eine schnelle Waffenruhe diktieren will. Er will sein Wahlversprechen zügig einlösen. Und der Welt beweisen: Wenn einer den Friedensnobelpreis verdient und sowieso längst verdient hätte, dann ist es der großartige Führer im Weißen Haus. Trump first. Für den Fall, dass der grandiose "Friedensplan" scheitert, hat er schon vorgesorgt: Falls es nicht zügig zu einem Waffenstillstand kommt oder dieser nicht halten sollte, dann wird natürlich nicht Trump daran schuld sein, sondern der störrische Selenskyj. Dann geht der Krieg halt weiter. Hauptsache, die USA müssen nicht länger dafür zahlen. Die Konfliktforschung lehrt: Der Weg zum Frieden ist ein Prozess abnehmender Gewalt und zunehmender Gerechtigkeit. Kompliziert, langwierig und vor Rückschlägen nicht gefeit. Und er ist ein kooperativer Prozess, kann also nur gelingen, wenn alle relevanten Akteurinnen und Akteure gemeinsam die Ursachen eines Konflikts bearbeiten. Mit jedem Tag, mit jeder Äußerung Trumps sinkt die Chance auf einen solchen Frieden."/DP/jha