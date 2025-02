BERLIN (dpa-AFX) - Arbeitgeber und Gewerkschaften rufen zur Teilnahme an der Bundestagswahl am Sonntag auf. "Nutzen Sie Ihre Stimme als Bürgerin und Bürger dieses Landes", heißt es in einer gemeinsamen Erklärung von Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger und Yasmin Fahimi, Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes.

Eine Wahlempfehlung geben sie nicht ab. Die Wählerinnen und Wähler sollten sich aber sich mit den Programmen der Parteien auseinandersetzen, mahnten Dulger und Fahimi: "Überlegen Sie, was in der jetzigen Situation das Beste für Sie und unser Land ist." Ohne die AfD zu nennen, heißt es weiter: "Achten Sie bitte darauf, dass die Partei, für die Sie sich entscheiden, zu den Werten unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht."

Blick auf schwierige Wirtschaftslage



"Die Herausforderungen für die künftige Bundesregierung könnten nicht größer sein", heißt es in der Erklärung. "Die deutsche Wirtschaft muss wieder wachsen, damit wir Beschäftigung und Wohlstand sichern. Die De-Industrialisierung Deutschlands muss gestoppt werden." Die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise, auch für dieses Jahr wird nur ein Mini-Wachstum erwartet.

Erwartungen an neue Regierung



In der Erklärung Dulgers und Fahimis heißt es weiter, es werde viel Kraft kosten, Deutschland auf den richtigen Kurs zu bringen. "Deshalb brauchen wir eine stabile Regierung, die eng und vertrauensvoll zusammenarbeitet und die die Probleme unseres Landes als gemeinschaftliches Projekt anpackt." Die neue Regierung müsse in der Lage sein, dringende Aufgaben wie die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, Energiekosten, Digitalisierung und Sicherung des Fachkräftebedarfes zu stemmen./hoe/DP/zb