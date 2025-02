DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 20. Februar

=== *** 02:00 CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der Referenzzinsen für Bankkredite (LPR) 05:00 HK/Lenovo Group Ltd, Ergebnis 3Q *** 06:30 NL/Airbus SE, Jahresergebnis (09:15 PK) *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Jahresergebnis (13:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Knorr-Bremse AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 BI-PK) *** 07:00 DE/Krones AG, vorläufiges Jahresergebnis (14:30 Telefonkonferenz) *** 07:00 DE/Mercedes-Benz Group AG, Jahresergebnis & Kapitalmarkttag (08:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:00 FR/Renault SA, Jahresergebnis *** 07:30 FR/Schneider Electric SE, Jahresergebnis (08:30 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Indus Holding AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 08:00 GB/Anglo American plc, Jahresergebnis (10:00 Analystenkonferenz) 08:00 ES/Repsol SA, ausführliches Jahresergebnis 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Jahresergebnis *** 08:00 CH/Handelsbilanz Januar *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Januar PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,2% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/+0,8% gg Vj 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Dezember und Jahr 2024 *** 10:00 DE/Infineon Technologies AG, HV *** 10:00 DE/Siemens Energy AG, HV 11:00 DE/Bitkom-Vizepräsident Haas, PK zum Thema "Konjunktur und Trends auf dem Smartphone-Markt" *** 12:00 EU/EZB-Bilanz 2024 *** 13:00 US/Walmart Inc, Ergebnis 4Q (14:00 Analystenkonferenz) 13:30 CN/Alibaba Group Holding Ltd, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) Vorwoche PROGNOSE: 215.000 zuvor: 213.000 *** 14:30 US/Philadelphia-Fed-Index Februar PROGNOSE: 13,2 zuvor: 44,3 15:30 US/Fed-Chicago-Präsident Goolsbee, Rede bei Veranstaltung "Chicagoland Chamber Mid-Market", Chicago *** 16:00 EU/Index Verbrauchervertrauen Eurozone (Vorabschätzung) Februar PROGNOSE: -13,9 zuvor: -14,2 *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren Januar PROGNOSE: -0,2% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm *** 17:00 US/Visa Inc, Investorentag *** 17:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu "Karrierewege" *** 18:00 BE/EZB-Ratsmitglied Wunsch, Vorstellung des Jahresberichts der Belgischen Nationalbank *** 18:00 US/Fed St. Louis Präsident, Alberto Musalem, Teilnahme an Veranstaltung des Economic Club of New York *** 18:00 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche 20:30 US/Fed-Gouverneur Barr, spricht im Georgetown University Law Center 22:00 US/Booking Holdings Inc, Ergebnis 4Q *** 23:00 US/Fed-Gouverneurin Kugler, Rede zu "Navigating Inflation Waves While Riding on the Phillips Curve" - ZA/G20, Beginn des Treffens der Außenminister in Johannesburg (bis 21.02.) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

February 20, 2025 00:17 ET (05:17 GMT)

