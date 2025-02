DJ Chinas Notenbank lässt LPR-Referenzzins für Bankkredite weiter stabil

DOW JONES--Die chinesische Notenbank hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte den vierten Monat in Folge unverändert belassen. Wie die People's Bank of China (PBoC) mitteilte, bleiben der einjährige Referenz-Zinssatz (Loan Prime Rate - LPR) bei 3,1 Prozent und der fünfjährige LPR bei 3,6 Prozent. Die Loan Prime Rate ist einer der Leitzinsen der PBoC. Sie hatte den Referenzzins, der den Banken als Vorgabe für ihre Ausleihesätze dient, im August 2019 reformiert.

Auch wenn Ökonomen mit einer Zinspause gerechnet hatten, gehen sie weiterhin davon aus, dass Peking im Laufe des Jahres die Zinsen senken wird, um die schleppende Inlandsnachfrage anzukurbeln.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2025 00:19 ET (05:19 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.