DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ADIDAS - Adidas-Aufsichtsratschef Thomas Rabe will sich überraschend auf der Hauptversammlung im Mai noch einmal wählen lassen. Der Bertelsmann-CEO strebe eine erneute Verlängerung seiner Amtszeit um ein Jahr an, erfuhr das Handelsblatt aus Branchenkreisen. Investoren hatten schon im vergangenen Jahr die Verlängerung des Mandats um ein Jahr wegen des Vorwurfs der Ämterhäufung kritisiert. Rabe, der sich 2026 ganz aus dem Berufsleben zurückziehen will, wollte aber noch den Übergang an einen Nachfolger moderieren. Bislang ist aber kein Nachfolger in Sicht, daher will er nun den Informationen zufolge nochmals verlängern. (Handelsblatt)

N26 - Zweieinhalb Jahre war N26 zum Zuschauen verdammt: Die Bafin hatte der Berliner Smartphonebank wegen zahlreicher Mängel das monatliche Neukundenwachstum begrenzt. Die Konkurrenz, etwa Trade Republic und Revolut, ist in der Zwischenzeit deutlich stärker gewachsen. Im Interview mit dem Handelsblatt gibt sich N26-Co-Chef und -Mitgründer Valentin Stalf kämpferisch. Er sehe nicht, dass N26 den Anschluss verpasst habe, sagt er. "Natürlich gibt es Konkurrenz in Europa, aber der Markt ist groß und noch längst nicht verteilt", sagt Stalf. (Handelsblatt)

BAYER - Der Bayer-Konzern erwartet ein deutliches Wachstum von seinem ausgebauten Arzneigeschäft in den USA. "Die Wette auf Amerika ist aufgegangen", sagt Bayer-Manager Sebastian Guth dem Handelsblatt in New York. Guth ist der operative Vorstand (COO) von Bayer Pharmaceuticals und Präsident von Bayer in den USA. Seit Guth 2018 die Leitung in den USA übernommen hat, hat er das Pharmageschäft dort mit kleineren Übernahmen und Investitionen in die Forschung deutlich verstärkt. "Wir sehen in den USA im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum im zweistelligen Bereich bei den verschreibungspflichtigen Medikamenten", sagt er. Für den Bayer-Konzern ist das Pharma-Geschäft in den USA der große Hoffnungsträger - auch weil es insgesamt eher düster aussieht. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2025 00:22 ET (05:22 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.