Die Bank of America stuft Capital One hoch und sieht großes Potenzial durch die Discover-Übernahme.Die Aktie von Capital One könnte vor einem bedeutenden Aufschwung stehen. Die Bank of America (BofA) hat das Finanzunternehmen von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel um satte 28 US-Dollar auf 235 US-Dollar angehoben - ein Potenzial von fast 16 Prozent über dem jüngsten Schlusskurs. Übernahme von Discover als Kurstreiber Der BofA-Analyst Mihir Bhatia sieht vor allem die geplante Übernahme von Discover Financial als entscheidenden Katalysator für die positive Neubewertung von Capital One. Die Aktionäre beider Unternehmen haben dem milliardenschweren Deal zugestimmt, wodurch der …