Apple hat am Mittwoch sein neues günstiges Modell der iPhone-Palette vorgestellt: das iPhone 16e, quasi das iPhone SE der vierten Generation. In Deutschland ist das neue Günstig-iPhone für 699 Euro zu haben und damit für 250 Euro weniger als das iPhone 16. Vorbestellt werden kann das Handy bereits ab diesem Freitag, in den Handel kommen soll es am 28. Februar.Es kann in den Farben schwarz und weiß bestellt werden. Optisch ist die Frontseite des 16e an das iPhone 14 angelehnt. Es besteht quasi nur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...