EQS-News: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

INDUS veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024



20.02.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





INDUS veröffentlicht vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 Umsatz mit 1,72 Mrd. EUR im Rahmen der Erwartungen

EBIT 126,7 Mio. EUR in konjunkturell schwierigem Umfeld

EBIT-Marge bei 7,4 % Bergisch Gladbach, 20. Februar 2025 - Die INDUS-Gruppe konnte im Geschäftsjahr 2024 Umsatz und Ergebnis wie zuletzt erwartet entwickeln. In einem konjunkturell schwierigen Umfeld erzielten die Beteiligungen nach den vorläufigen und ungeprüften Zahlen einen Umsatz in Höhe von 1,72 Mrd. EUR (VJ: 1,80 Mrd. EUR). Das operative Ergebnis (EBIT) betrug 126,7 Mio. EUR (VJ: 149,6 Mio. EUR). In der letzten Prognose waren ein Umsatz zwischen 1,70 und 1,80 Mrd. EUR und ein operatives Ergebnis (EBIT) im Band zwischen 115 bis 125 Mio. EUR erwartet worden. Die EBIT-Marge belief sich im Jahr 2024 auf 7,4 % (VJ: 8,3 %) und lag damit innerhalb der Erwartungen zwischen 7,0 und 8,0 %. Das bereinigte EBITA betrug 153,7 Mio. EUR (VJ: 188,1 Mio. EUR). Dieses berechnet sich aus dem operativen Ergebnis (EBIT) zuzüglich Wertminderungen von 6,7 Mio. EUR und Abschreibungen aus der Kaufpreisallokation für Akquisitionen (PPA-Abschreibungen) in Höhe von 20,3 Mio. EUR. "Unter den aktuell schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen können nicht alle unsere Beteiligungen wachsen", sagt Dr. Johannes Schmidt, Vorstandsvorsitzender der INDUS-Gruppe. "Wir erwarten aber, dass sie Chancen nutzen und respektabel Geld verdienen. Sie haben diese Bewährungsprobe bestanden und sich bei schwacher Marktnachfrage resilient gezeigt. Rein operativ hat die Gruppe in der zweiten Jahreshälfte sowohl bei Umsatz als auch Ergebnis zugelegt." Trotz der Nachfrageschwäche im Maschinen- und Anlagenbau blieb der Umsatz des Segments Engineering mit 596,7 Mio. EUR nahezu stabil (VJ: 599,6 Mio. EUR), das operative Ergebnis (EBIT) sank aufgrund des Produktmixes und insgesamt hohen Preisdrucks auf 45,7 Mio. EUR (VJ: 57,0 Mio. EUR). Die Entwicklung im Segment Materials war von hohen Volumenrückgängen und Preisdruck geprägt. Der Umsatz belief sich auf 564,8 Mio. EUR (VJ: 619,9 Mio. EUR) und das operative Ergebnis auf 46,1 Mio. EUR (VJ: 57,3 Mio. EUR). Der Umsatz im Segment Infrastructure betrug in einem konjunkturell anspruchsvollen Markt 559,5 Mio. EUR (VJ: 582,2 Mio. EUR), das operative Ergebnis (EBIT) stieg dennoch auf 52,3 Mio. EUR (VJ: 49,3 Mio. EUR). 2024 hat INDUS mit den Zukäufen von GESTALT AUTOMATION, DECKMA, GRIDCOM und COLSON das Portfolio weiter ausgebaut. Zu Jahresbeginn 2025 kamen bereits drei weitere Akquisitionen hinzu. Rudolf Weichert, Finanzvorstand und stellvertretender Vorstandsvorsitzender der INDUS-Gruppe: "Durch den guten Cashflow im abgelaufenen Geschäftsjahr und eine sehr solide Finanzierung hat INDUS das Rüstzeug, vermehrt zukunftsstarke Akquisitionen zu tätigen." 2024 lag die Entschuldungsdauer, das Verhältnis aus Nettoverschuldung und EBITDA, mit 2,4 innerhalb des langfristigen Zielkorridors von 2,0 bis 2,5 Jahren. Die Eigenkapitalquote stieg im Stichtagsvergleich von 37,3 % auf 38,7 % an. Schmidt: "Mit dem Rückzug aus der automobilen Serienproduktion und der Neuausrichtung unseres Portfolios haben wir wichtige Voraussetzungen geschaffen, um stärker zu wachsen. Entsprechend zuversichtlich schauen wir trotz der weiterhin fragilen Rahmenbedingungen in das laufende Geschäftsjahr." Der vollständige Abschluss für das Geschäftsjahr 2024 einschließlich der Prognose für das Geschäftsjahr 2025 und die Vorstellung der Wachstumsstrategie 2030 wird voraussichtlich am 24. März 2025 auf der Website des Unternehmens veröffentlicht. Über die INDUS Holding AG:

Die 1989 gegründete INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach ist ein führender Spezialist für nachhaltige Unternehmensentwicklung im deutschsprachigen Mittelstand. INDUS erwirbt technologieorientierte und zukunftsstarke Industrietechnik-Unternehmen für die Segmente Engineering, Infrastructure und Materials. Als wertorientierte Beteiligungsgesellschaft mit klarem Fokus auf definierte Zukunftsthemen unterstützt INDUS ihre operativ eigenständigen Beteiligungen aktiv und langfristig in ihrer unternehmerischen Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Innovation, Marktexzellenz, Operative Exzellenz und Nachhaltigkeit. Seit 1995 ist die im SDAX geführte Mittelstandsholding im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (DE0006200108). INDUS erwirtschaftete 2024 einen Umsatz von 1,72 Mrd. Euro. Mehr Informationen unter www.indus.de .



Hinweis:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der INDUS Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die INDUS Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.



Kontakt:

Nina Wolf & Dafne Sanac

Öffentlichkeitsarbeit & Investor Relations INDUS Holding AG

Kölner Straße 32

51429 Bergisch Gladbach



Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-32

E-Mail presse@indus.de

E-Mail investor.relations@indus.de

www.indus.de



20.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com