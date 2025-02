London (UK), 20. Februar 2025 - Vidac Pharma Holdings Plc. (Hamburg und Stuttgart: T9G; ISIN:GB00BM9XQ619; WKN: A3DTUQ), ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase der Onkologie, das Pionierarbeit für eine neuartige Klasse von Krebsbehandlungen leistet. Vidac Pharma wird am 24. und 25. Februar 2025 eine exklusive Roadshow in Frankfurt und München durchführen. Das Unternehmen wird im Vorfeld seiner Teilnahme am renommierten Zachs Health Science CEOs Forum in Zürich Einzelgespräche mit führenden deutschen Investmentfirmen und Analysten führen.

Diese Roadshow ist ein wichtiger Meilenstein für Vidac Pharma auf dem Weg zu einem Unternehmen in der klinischen Phase. Die Gespräche werden sich auf die bahnbrechenden Fortschritte des Unternehmens in der Onkologie konzentrieren, insbesondere auf seinen innovativen Ansatz zur Umkehrung des Warburg-Effekts - einer langjährigen Herausforderung in der Krebsbehandlung.

Die firmeneigene Plattform von Vidac Pharma zielt auf die Fehlplatzierung und fehlerhafte Verankerung von Hexokinase 2 (HK2) ab, einem glykolytischen Enzym, das in Krebszellen übermäßig häufig vorkommt. Durch die Korrektur dieser Fehlfunktion stellt das Unternehmen die Apoptose (den programmierten Zelltod) wirksam wieder her und macht Krebszellen "wieder sterblich", während es gleichzeitig die Hyperglykolyse hemmt, ein Merkmal vieler Krebsarten, das erstmals von Prof. Otto Warburg beschrieben wurde.

Vidac Pharma ist das erste Unternehmen, das klinische Beweise dafür vorlegen kann, dass die Umkehrung des Warburg-Effekts eine brauchbare Krebstherapie sein kann und gleichzeitig viele der mit der herkömmlichen Chemotherapie verbundenen Nebenwirkungen vermeidet. Darüber hinaus hat sich gezeigt, dass der Ansatz von Vidac Pharma die Mikroumgebung des Tumors umgestaltet, so dass dieser für Immunreaktionen empfänglicher wird und andere Therapien besser in ihn eindringen können.

Diese Fortschritte eröffnen neue Wege für Kombinationstherapien, wobei präklinische Daten synergistische Effekte in verschiedenen Tumormodellen aufzeigen. Die Forschungsergebnisse von Vidac Pharma deuten auf ein erhebliches Potenzial für die Integration ihrer Behandlungen in multimodale Onkologiestrategien hin, die die Wirksamkeit bei einem breiten Spektrum von Krebserkrankungen verbessern.

Mit seiner wachsenden Pipeline und den vielversprechenden klinischen Ergebnissen ist Vidac Pharma gut positioniert, um strategische Investitionen und Partnerschaften anzuziehen, die seine Mission, die Krebsbehandlung zu revolutionieren, beschleunigen werden.

Über Vidac Pharma

Vidac Pharma ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Entdeckung und Entwicklung von erstklassigen Arzneimitteln widmet, um Menschen zu helfen, die an einer Reihe von onkologischen und onkodermatologischen Krankheiten leiden. Vidac entwickelt erstklassige Krebsmedikamente, indem es die hyperglykolytische Mikroumgebung des Tumors verändert, indem es auf die Überexpression und falsche Verankerung des metabolischen Kontrollpunkts Hexokinase 2 (HK2) in Krebszellen abzielt, um die Mikroumgebung des Tumors zu renormalisieren und seinen programmierten Tod selektiv herbeizuführen, ohne das umliegende normale Gewebe zu beeinträchtigen. VDA-1102, ein erster Arzneimittelkandidat von Vidac Pharma, hat sich in Phase-2-Studien am Menschen als wirksam gegen fortgeschrittene aktinische Keratose (AK) und kutanes T-Zell-Lymphom (CTCL) erwiesen.

