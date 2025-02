FRANKFURT (dpa-AFX)



AKTIEN

DEUTSCHLAND: - STABILISIERUNG - Nach den Gewinnmitnahmen vom Vortag dürfte sich der Dax am Donnerstag schon wieder fangen. Knapp zwei Stunden vor Beginn des Xetra-Handels wurde der Leitindex moderat im Plus erwartet. Der Broker IG taxierte ihn mit 22.467 Zählern 0,15 Prozent höher. Am Mittwoch hatte der Dax nach kräftigen Gewinnen und zahlreichen Rekorden nachgegeben. Vom Rekordhoch hatte der Dax am Vortag letztlich noch 500 Punkte eingebüßt, wobei Inflationsängste und Aussagen von EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel über ein womöglich baldiges Ende des Zinssenkungszyklus belasteten. Ihre Äußerungen hätten viele Börsianer skeptischer werden lassen, betonte der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. "Denn sollten die Zinssenkungen der EZB früher enden als von vielen erhofft, würde das den Börsen die große Rally-Grundlage entziehen." Leicht positiv sind die Vorgaben aus New York, denn dort konnte sich der Leitindex Dow Jones Industrial im Späthandel noch leicht ins Plus vorarbeiten.

USA: - MODERATE GEWINNE - Der US-Aktienmarkt hat sich am Mittwoch weiter in Rekordhöhen aufgehalten. Größere Bewegungen in den Indizes blieben gleichwohl aus. Der breit aufgestellte S&P 500 baute seine Rekordserie aus und schloss mit plus 0,24 Prozent auf 6.144,15 Zähler. Auch der mit Technologieaktien gespickte Nasdaq 100 erreichte einen Höchststand, zum Handelsende stand er 0,05 Prozent höher auf 22.175,60 Punkte. Ohne Rekord blieb der Leitindex Dow Jones Industrial, der mit einem Zuwachs von 0,16 Prozent auf 44.627,59 Punkte den Handel verließ. Das Protokoll der letzten US-Notenbanksitzung von Ende Januar hinterließ am US-Aktienmarkt keine Spuren. Die Fed-Mitglieder hätten zum Ausdruck gebracht, dass man bei anhaltender nahezu Vollbeschäftigung am US-Arbeitsmarkt zunächst weitere Fortschritte hinsichtlich einer sinkenden Inflation sehen wolle, bevor weitere Zins-Anpassungen vorgenommen würden, hieß es. Die Fed habe es nicht eilig, wieder mit Zinssenkungen zu beginnen, kommentierten die Experten von Capital Economics.

ASIEN: - VERLUSTE - An den wichtigsten Börsen Asiens ist es am Donnerstag nach unten gegangen. Im Fokus stehen die aktuelle geopolitische Gemengelage mit Zolldrohungen der neuen US-Regierung sowie mit Verbalattacken von US-Präsident Donald Trump gegen den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Zudem gerieten in Hongkong Techwerte nach ihrer jüngsten Rally unter Druck. Der Hang Seng in Hongkong fiel zuletzt um 1,3 Prozent und der CSI 300 mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien gab um 0,4 Prozent nach. Für den japanischen Nikkei-225 ging es um 1,4 Prozent nach unten.



DAX 22433,63 -1,80%

XDAX 22427,20 -1,97%

EuroSTOXX 50 5461,17 -1,31%

Stoxx50 4708,77 -0,68%



DJIA 44627,59 0,16%

S&P 500 6144,15 0,24%

NASDAQ 100 22175,60 0,05%

°



ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:





Bund-Future 131,58 +0,11% °



DEVISEN:





Euro/USD 1,0429 0,03%

USD/Yen 150,33 -0,76%

Euro/Yen 156,78 -0,72%

°



BITCOIN:





Bitcoin 97.094 0,47%

(USD, Bitstamp)

°



ROHÖL:





Brent 75,84 -0,20 USD WTI 71,95 -0,30 USD °



