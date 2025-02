Der DAX hat am Mittwoch bei 22.935,06 Punkten ein neues Allzeithoch markieren können. Aus dem Handel ging er jedoch deutlich tiefer bei 22.433,63 Zählern. Am heutigen Donnerstag sieht es aber bereits wieder nach einer Stabilisierung aus. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Morgen 0,2 Prozent höher auf 22.467 Punkte.Im Blickfeld steht heute eine Reihe von Quartalszahlen. Es berichten unter anderem Airbus, Mercedes-Benz, Renault, Anglo American, Birkenstock, Walmart, Alibaba und Booking. ...

