Frankfurt (ots) -Bislang unterdurchschnittlich von Fachkräfteengpässen belastet, nimmt mittlerweile auch in der Pharmabranche der Wettbewerb um Mitarbeitende zu - und damit die personalpolitischen Herausforderungen. In der systematischen Gestaltung einer familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik finden Pharmaunternehmen ein geeignetes und nachhaltig wirksames Gegenmittel. Das zeigen die Erfahrungen der berufundfamilie Service GmbH aus mehr als 20 Jahren, in denen sie Unternehmen der Pharmabranche beim Auf- und Ausbau ihrer vereinbarkeitsfördernden Kultur und konkreter Angebote für Beschäftigte begleitet.Wie der vfa (Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V.) ermittelte, blieb im Jahr 2023 nahezu ein Drittel der Stellen in pharmarelevanten Berufen vakant. Silke Güttler, Leitung Corporate Communications der berufundfamilie, merkt an: "Die Pharmaindustrie sucht in einigen Berufsfeldern vor allem nach Akademiker*innen, in anderen ringt sie nach Fachkräften mit abgeschlossener Berufsausbildung, an denen auch andere Branchen großes Interesse zeigen. Das sind u.a. Chemie- und Pharmatechniker*innen sowie Pharmazeut*innen und darüber hinaus Personen in Engpassberufen wie IT-Expert*innen und Mechatroniker*innen. Die Konkurrenz um Beschäftigte wächst zudem international. Gut ausgebildete, für die Pharmaindustrie relevante Mitarbeitende sind auch über Deutschland hinaus sehr gefragt. Die Unternehmen hierzulande müssen sich daher häufig auch noch mit den Angeboten von Arbeitgebern im Ausland messen lassen."Erst strategisches Engagement für die Vereinbarkeit führt zu nachhaltigen EffektenObwohl die Pharmabranche hierzulande ihre Arbeitgeberattraktivität bisher auf ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis der Beschäftigten, attraktive Gehälter und Sozialleistungen stützen konnte, wird sich das Personaldefizit allein demografiebedingt noch verschärfen. So legte beispielsweise der vfa kürzlich offen, dass in der Pharmabranche bis 2034 knapp 40.000 Stellen altersbedingt frei werden. Pharmaunternehmen müssen weitere Hebel ziehen, um sich zukunftssicher aufzustellen. Dazu zählt vor allem die strategische Verankerung der Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben im Unternehmen, bei der die verschiedenen Lebensphasen und individuellen Lebensentwürfe der Beschäftigten fest im Blick behalten werden. Zu den positiven Effekten einer entsprechenden systematischen familien- und lebensphasenbewussten Personalpolitik, die insbesondere für die Pharmabranche relevant sind, zählen laut der berufundfamilie:- Verbesserung bei allen betriebswirtschaftlichen Kennzahlen, u.a. weniger Fehlzeiten, geringere Fluktuationsrate, gesteigerte Produktivität und Innovationskraft, erhöhte Zufriedenheit, Motivation und Identifikation der Mitarbeitenden- Förderung der Erwerbsbeteiligung und Karriere von Frauen- Passgenau Übertragung gesellschaftlicher Strömungen auf die Organisation, wie z.B. der Wunsch nach mehr Partnerschaftlichkeit. Denn: Auch in der Pharmaindustrie möchten zunehmend mehr männliche Beschäftigte ihre Arbeitszeit reduzieren, während Frauen vielfach deren Ausweitung anstreben.- Bewusster Umgang mit der Vielfalt der Belegschaft und deren Stärkung - sowohl im Sinne der Chancengerechtigkeit über die Geschlechter hinweg als auch mit Blick auf die Gewinnung von Beschäftigten aus dem Ausland- Vorausschauendes, gezieltes Generationenmanagement, z.B. durch Modelle für den Übergang in den Ruhestand, Zusammenarbeit der Generationen, Gewinnung junger TalenteZur systematischen Gestaltung des vereinbarkeitsfördernden Arbeitsumfelds gehört, in dem jeweiligen Unternehmen entlang acht essenzieller personalpolitischer Handlungsfelder bedarfsgerechte Vereinbarkeitsangebote zu schaffen. Die Handlungsfelder untergliedern sich in den Bereich Arbeitsbedingungen - mit Arbeitszeit, Arbeitsorganisation und Arbeitsort -, und die kulturprägenden Disziplinen Information und Kommunikation, Führung sowie Personalentwicklung, die maßgeblich eine Verankerung der Vereinbarkeitsthemen befördern. Hinzukommen flankierende Angebote in den Feldern finanzielle Zusatzleistungen sowie Serviceleistungen. Entscheidend ist laut berufundfamilie, nicht auf die reine Anzahl der Vereinbarkeitsangebote zu fokussieren, sondern auf deren Passgenauigkeit und die kulturelle Implementierung des Vereinbarkeitsgedankens.Zertifizierung stärkt Arbeitgeberattraktivität nach innen und außenSilke Güttler erläutert: "Tragfähig und effektiv sind Angebote zur Förderung der Work-Life-Balance nur dann, wenn sie ein entsprechendes kulturelles Fundament haben. Vereinbarkeit muss zum Selbstverständnis in der Organisation werden." Zudem ist das unternehmerische Engagement für die Vereinbarkeit als Daueraufgabe zu institutionalisieren. Sich dabei externe Unterstützung zu holen, um die Entwicklung steuern und auch evaluieren zu lassen, erweist sich als Erfolgsfaktor. Ein entsprechendes Tool dafür ist das audit berufundfamilie, das seit 1999 von der berufundfamilie angeboten und sich als Managementinstrument etabliert hat. Es steht unter der Schirmherrschaft von Bundesfamilienministerin Lisa Paus MdB. Ein Großteil der rund 1.000 aktuell auditierten Organisationen, hat den dreijährigen Turnus der Auditierungen und Zertifizierungen mehrfach genutzt - darunter das Pharmaunternehmen Merz Pharma GmbH & Co. KGaA, das sich das dazugehörige Zertifikat seit 2005 bereits zum siebten Mal sicherte. Das als Qualitätssiegel geltende Zertifikat macht das Engagement für die Vereinbarkeit auf einen Blick sichtbar und ist somit ein wichtiges Signal in der internen und externen Kommunikation der Unternehmen. Die berufundfamilie Service GmbH geht auf eine 1998 von der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung ins Leben gerufene Initiative zurück. Als Dienstleister und Think Tank unterstützt sie Unternehmen, Institutionen und Hochschulen bei der Gestaltung einer attraktiven, modernen Arbeits- und Studienwelt, in der die individuellen Bedürfnisse der Beschäftigten/ Studierenden, die Belange des Teams und die betrieblichen Anforderungen in Balance miteinander sind. Ihr zentrales Angebot ist das audit berufundfamilie bzw. das audit familiengerechte hochschule, welche Organisationen nutzen, um ihre familien- und lebensphasenbewusste Personalpolitik bzw. ihre familiengerechten Arbeits-, Forschungs- und Studienbedingungen systematisch und nachhaltig zu gestalten. Das audit berufundfamilie und das audit familiengerechte hochschule stehen unter der Schirmherrschaft von Bundesfamilienministerin Lisa Paus MdB. 