© Foto: Marijan Murat/dpa

Die Varta-Aktie hat sich am Mittwoch nahezu verdoppelt. Auch am Donnerstag notieren die Titel vorbörslich fast 50 Prozent im Plus. Was ist da los?Die Aktie des Ellwanger Batterieherstellers Varta hat am Mittwoch mit einem massiven Kurssprung für Aufsehen am Markt gesorgt. Der Kurs stieg um 94,46 Prozent auf 1,65 Euro - und das ohne erkennbare fundamentale Gründe. Marktexperten sehen die Rallye als spekulationsgetrieben und warnen vor der hohen Volatilität. Die einzige relevante Unternehmensnachricht betrifft einen Wechsel im Management. Der Finanzvorstand wurde ausgetauscht. Rolf Glessing wird neuer CFO der Varta AG. Er tritt am 1. März 2025 als Nachfolger von Marc Hundsdorf in den Vorstand …