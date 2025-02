SOL Kurs: Darum könnte es für Solana noch deutlich weiter abwärts gehen

Solana hat in den letzten Wochen eine erhebliche Korrektur erlebt und ist von seinem Allzeithoch bei 294 Dollar mittlerweile auf rund 172 Dollar gefallen. Besonders der bevorstehende Token-Unlock durch die ehemaligen FTX-Bestände sowie die anhaltende Schwäche des Solana-Ökosystems, insbesondere im Meme-Coin-Sektor, könnten den Kurs weiter belasten. Droht Solana nun also ein Rückfall in Richtung des nächsten großen Supports bei 125 Dollar?

Solana hat bereite eine massive Korrektur hinter sich - doch Memec-Coin-Schwäche und Token-Unlock könnten Situation noch verschlimmern

Der Coin SOL hat wirklich einen prekären letzten Monat in Sachen Kursentwicklung hinter sich. Der Coin hatte noch am 19. Januar ein Allzeithoch von über 294 Dollar erreichen können. Seitdem ging es jedoch um über 120 Dollar abwärts, und heute wird er nur noch bei lediglich 172 Dollar gehandelt.

Maßgeblicher Auslöser für diese starke Entwertung dürfte dabei der Umstand sein, dass vor allem Meme-Coins gerade eine heftige Korrektur erleben. So sind Meme-Token, die auf der Solana-Blockchain basieren (wie BONK, WIF und vor allem jüngst auch TRUMP) im Verlauf des letzten Monats förmlich im Wert implodiert.

Die heftigen Entwertungen führten natürlich zu einem starken Rückgang des Interesses an diesen Coins, was sich wiederum negativ auf die Netzwerknutzung von Solana und dementsprechend auf die Nachfrage nach dem netzwerkeigenen Coin SOL auswirkt.

Quelle: Coingecko.com

Nachdem der Coin nun also auf den wichtigen Support-Bereich bei 170 Dollar zurückgefallen ist, könnte es einigen Analysten zufolge sogar noch deutlich weiter abwärts gehen.

So hat der Krypto-Analyst Miles Deutscher auf X jüngst einen Beitrag veröffentlicht, in dem er seine Besorgnis über eine weitere Entwertung von SOL offenlegt. Er weist darauf hin, dass im März der größte Token-Unlock in der Geschichte von SOL anstehen wird.

Hier werden 1,6 Milliarden Dollar an Token-Wert, also 9,75 Millionen SOL-Coins, von den früheren Solana-Holdings von FTX unlocked und dem offenen Markt zugänglich gemacht. Das könnte natürlich zu einem deutlich erhöhten Verkaufsdruck führen, da dann auf einmal deutlich mehr Angebot verfügbar sein wird.

Nearly $1.6 billion worth of $SOL supply will be unlocking in March at current prices.



To make matters worse, it's coming at a time of market weakness with $SOL breaking to new YTD lows.



But these moments can also create opportunity. Solana ETFs are still on the horizon and… https://t.co/TXSjUFBsOk - Miles Deutscher (@milesdeutscher) February 18, 2025

Hinzu kommt laut Miles Deutscher die derzeitige grundsätzliche Schwäche des Solana-Ökosystems und vor allem auch der Solana-Meme-Coins. So könnte es für SOL in den kommenden Wochen, falls auch der restliche Krypto-Markt weitere Schwäche zeigt, noch weiter abwärts in Richtung des wichtigsten Supports bei 125 Dollar gehen.

Mögliche ETF-Genehmigung könnte Verkaufsdruck jedoch entgegenwirken

Allerdings gibt es durchaus auch Grund zur Hoffnung. Schließlich ist Donald Trump nun der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, und es wird hier eine deutlich krypto-freundlichere Politik umgesetzt. Das hat bereits viele Unternehmen dazu ermutigt, Anträge für Solana-Spot-ETFs einzureichen.

Verschiedenen Analysten zufolge gibt es eine sehr hohe Chance, dass diese Spot-ETFs im Jahr 2025 auch genehmigt werden könnten, was dann wiederum institutionellen Investoren eine ganz neue Möglichkeit zum SOL-Kauf verschaffen würde. Das könnte einem erhöhten Verkaufsdruck entgegenwirken, da dann wahrscheinlich ganz neue Dimensionen von Kaufvolumen aufkommen könnten.

BREAKING: SEC officially acknowledges 21Shares' spot Solana ETF filing. pic.twitter.com/kWR5O5R3EF - Cointelegraph (@Cointelegraph) February 11, 2025

Grundsätzlich sehen viele SOL nach wie vor als unterbewerteten Top-Coin an, und Analysen gehen hier teilweise in den kommenden Jahren sogar von einem vierstelligen Wert pro SOL-Token aus. Dementsprechend könnte die aktuelle Schwächephase natürlich auch zum SOL-Kauf genutzt werden.

Viele Anleger interessieren sich nun jedoch vor allem für solche Coins, die auf Solana aufbauen und von einem Aufschwung des Ökosystems in Zukunft mit am stärksten profitieren könnten.

SOLX könnte stark von Solana-Aufschwung profitieren

Um genau einen solchen Coin handelt es sich derzeit unter anderem bei SOLX. Das ist die native Kryptowährung des neuen Solana-Projektes Solaxy. Selbiges befindet sich noch ganz am Anfang seiner Entwicklung und ist besonders spannend, da man hier das Ziel verfolgt, eine eigene Layer-2-Blockchain für Solana zu entwickeln. Schließlich stößt das Solana-Ökosystem vor allem in Zeiten erhöhter Netzwerkauslastung häufig an seine Grenzen.

Jetzt in Solaxy investieren

So war es zum Beispiel beim Launch des TRUMP-Meme-Coins der Fall, dass es sogar zu einem kurzfristigen Netzwerkausfall kam. Hier möchte Solaxy ansetzen und in Zukunft Transaktionen der Solana-Blockchain auslagern. Das würde dem Projekt natürlich eine massive Utility verschaffen und könnte ihm einen festen Platz im Solana-Ökosystem in Zukunft sichern. Somit könnte es zu den größten Profiteuren eines erneuten Aufschwungs von Solana und Co. gehören.

Quelle: Solaxy.io

Spannend für Anleger ist nun vor allem, dass sich der Coin derzeit noch in der sogenannten Presale-Phase befindet und Tokens zu einem rabattierten Festpreis über die offizielle Webseite und das dort befindliche Presale-Widget mit Solana, Ethereum oder auch einfach via Bankkarte erworben werden können.

Jetzt SOLX kaufen

Dabei bieten die Entwickler den Coin derzeit zu einem Kurs von 0,00164 Dollar an, und innerhalb der letzten Wochen kamen so bereits deutlich über 22 Millionen Dollar an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen. Spannend ist außerdem, dass die im Presale erworbenen Coins für eine jährliche Rendite von bis zu 181 Prozent gestaked werden können.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.