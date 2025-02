Nach dem Abverkauf beim DAX am Mittwoch fragen sich Anleger, wie es jetzt mit dem deutschen Leitindex weitergehen kann. Kann er in seine Erfolgsspur zurückfinden? Außerdem im Fokus der Anleger: Die Aktien von Siemens und Gerresheimer. Der DAX hat sich nach seiner Rekordjagd und den jüngsten Gewinnmitnahmen am Donnerstag erst einmal etwas stabilisiert. In den ersten Handelsminuten stieg der deutsche Leitindex um 0,30 Prozent auf 22.500,73 Punkte. ...

