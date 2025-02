Emittent / Herausgeber: ibw - Informationszentrale der Bayerischen Wirtschaft e. V. / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

vbw Pressemeldung Wahlaufruf: Bundestagswahl ist Richtungswahl um die Zukunft unseres Standorts



20.02.2025 / 09:48 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Bundestagswahl ist Richtungswahl um die Zukunft unseres Standorts

Hatz: "Wählen Sie Wirtschaftswende! Ihre Stimme zählt"



(München, 20.02.2025). Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. hat dazu aufgerufen, bei der kommenden Bundestagswahl wählen zu gehen. "Die Bundestagswahl 2025 ist eine Richtungswahl um die Zukunft des Wirtschaftsstandorts Deutschland, der sich in der vielleicht tiefsten Krise seit Bestehen der Bundesrepublik befindet. Darum lautet mein Appell: Gehen Sie am Sonntag wählen! Setzen Sie Ihr Kreuz für die Zukunft unseres Wirtschaftsstandorts und den dauerhaften Erhalt unseres Wohlstands und unserer Arbeitsplätze. Wählen Sie Wirtschaftswende!", betonte vbw Präsident Wolfram Hatz.



Für die vbw ist klar, dass die Parteien an den extremen Rändern - sowohl rechts als auch links - keine Lösungen für den Standort anzubieten haben. "Diese Parteien gefährden unseren Wohlstand", findet Hatz und ergänzt: "Wir müssen die Kernprobleme unseres Standorts an der Wurzel packen, denn wir sind zu teuer, wir sind zu kompliziert, wir sind zu wenig für die Zukunft gerüstet - und wir sind zu leistungsfeindlich."



Der Koalitionsvertrag muss daher laut Hatz zwingend Entlastungen bei Lohnzusatzkosten, Energiekosten, Unternehmenssteuern und bürokratischen Vorgaben bringen. Zudem plädiert Hatz dafür, dass der Staat wieder mehr in die Zukunft investiert. Damit das gelingt, muss die neue Bundesregierung den Haushalt konsolidieren. Hatz: "Alle staatlichen Ausgaben müssen auf den Prüfstand. Insbesondere gilt es, den fortlaufenden Anstieg der Sozialausgaben zu bremsen und die Sozialen Sicherungssysteme entschlossen zu reformieren."



Der DeutschlandPlan 2030 und das 100-Tage-Sofortprogramm der vbw zeigen, was die neue Bundesregierung prioritär anpacken muss.



Nachzulesen unter: clever-waehlen.bayern .



Kontakt: Tobias Rademacher, 089-551 78-399, tobias.rademacher@ibw-bayern.de





Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.