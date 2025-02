Berlin (ots) -Das letzte TV-Duell vor der Bundestagswahl, das Kanzlerduell von BILD und WELT zwischen Olaf Scholz und Friedrich Merz am gestrigen Mittwochabend um 20:15 Uhr, stieß bei WELT TV auf großes Zuschauerinteresse.Die einstündige Debatte erreichte eine durchschnittliche Sehbeteiligung von 0,659 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern beim Gesamtpublikum ab drei Jahren und einen starken Marktanteil von 4,3 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen. Die Sendung erzielte damit die drittstärkste Gesamtreichweite aller auf dem Nachrichtensender ausgetragenen neun TV-Duelle und gehört gleichzeitig zu den reichweitenstärksten Primetime-Sendungen von WELT TV aller Zeiten. WELT TV lag während des Kanzlerduells im Senderranking in der werberelevanten Zielgruppe auf Platz 8.Die anschließende Analyse des Duells mit Katja Burkard, Jörg Pilawa sowie den stellvertretenden Chefredakteuren von WELT und BILD, Robin Alexander und Paul Ronzheimer, zwischen 21:15 und 22:15 Uhr erreichte mit 2,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen ebenfalls einen deutlich überproportionalen Wert.Der gestrige Tagesmarktanteil von WELT TV war mit 2,1 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen entsprechend überdurchschnittlich hoch und markiert den stärksten Tageswert des Senders seit dem 20.12.2024.Die Erstausstrahlungen aller neun TV-Duelle beim Nachrichtensender WELT erzielten im Durchschnitt einen Marktanteil von 4,3 Prozent beim werberelevanten Publikum der 14- bis 59-Jährigen. Damit war es das bisher erfolgreichste Debatten-Format beim Nachrichtensender WELT.Auch auf BILD.de, wo das Kanzlerduell zeitgleich im Livestream ausgestrahlt wurde, war das Zuschauerinteresse groß: der Livestream des Kanzerduells und der anschließenden Analyse erreichte insgesamt 2,41 Millionen Media-Starts.Quelle: AGF Videoforschung; AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; Auswertungstyp TV und TV-Zeitintervall; Konvention; Paketnummer: 15076 vom 20.02.2025Pressekontakt:Judith RothDirector Communications WELT-Gruppe+49 (0) 30 2591 77608judith.roth@axelspringer.comMoritz SchudnagiesCommunications Manager WELT-Gruppe+49 (0) 151 1685 1159moritz.schudnagies@axelspringer.comOriginal-Content von: WELT Nachrichtensender, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/13399/5974991