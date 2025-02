Ceconomy, einer der führenden Elektronikhändler in Europa, befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. Beim jüngsten mwb research roundtable betonte CFO Dr. Kai-Ulrich Deissner den Wandel des Unternehmens von einem traditionellen Einzelhändler zu einer Omnichannel-Plattform. Diese Strategie konzentriert sich auf margenstarke Segmente wie Service & Solutions, Retail Media und Eigenmarken, die trotz moderaten Umsatzwachstums die Profitabilität steigern. Finanziell ist Ceconomy mit einem EBITDA-Verschuldungsgrad von 1,7x, der deutlich unter dem Zielwert liegt, in einer starken Position. Während 2023/24 keine Dividenden ausgeschüttet werden, wird erwartet, dass sie im Jahr 2026 wieder aufgenommen werden. Mit einem klaren Fahrplan und einer soliden Expansion in neue Geschäftsbereiche bleibt Ceconomy auf einem nachhaltigen Wachstumspfad. Das vollständige Gespräch mit Dr. Deissner finden Sie hier: https://research-hub.de/videos. mwb research bestätigt sein Kursziel und Rating (EUR 3,75, BUY). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Ceconomy%20AG