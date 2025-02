© Foto: Wang Jiangbo/XinHua/dpa

Getränkehersteller Celsius wird am Donnerstagabend seine Quartalszahlen präsentieren. Schon davor ist es zu einem kleinen Short Squeeze gekommen.Die Aktie von Celsius Holdings, einem Erfrischungsgetränkehersteller mit einem Fokus auf vergleichsweise gesunde Life-Style-Getränke, war bis in den vergangenen Juni eine der am besten performenden überhaupt. Mit einem Plus von 6.000 Prozent in 5 Jahren hat das mit Konsumgüterriese PepsiCo kooperierende Unternehmen sogar KI-Überflieger Nvidia schlagen können. Wie so oft bei Werten, um die ein Hype entstanden ist, konnte die Geschäftsentwicklung aber nicht mit dem Kurswachstum mithalten. Eine Bewertung mit einem dreistelligen Kurs-Gewinn-Verhältnis …