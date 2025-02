SUI Kurs Prognose: Könnte es nach Bounce von 3-Dollar-Support wieder Aufwärts gehen?

SUI hat in den letzten Wochen eine deutliche Korrektur erlebt und ist von ihrem Allzeithoch bei über 5 Dollar auf bis zu 3 Dollar gefallen. Doch jetzt zeigt sich der 3-Dollar-Support als starke Unterstützung, wodurch sich der Kurs wieder leicht erholen konnte. Kann sich SUI also stabilisieren und erneut in Richtung der 4- oder sogar 5-Dollar-Marke steigen?

SUI-Korrektur scheint erst einmal in Stoppen gekommen zu sein

Die Kryptowährung SUI gibt es ja bereits seit 2023. Doch sie erlebte ihren mit Abstand größten Hype im vierten Quartal 2024. Hier kam der Coin auf einmal auf den Schirm vieler Anleger, die feststellten, dass es sich hierbei in Sachen Use Cases und Utility potenziell um eine Alternative zu den etablierten Kryptowährungen Solana oder sogar Ethereum handeln könnte.

Das führte zu einem regelrechten Hype um SUI, der den Wert des Coins von deutlich unter einem Dollar auf ein Allzeithoch bei über 5 Dollar katapultierte, welches SUI Anfang Januar 2025 erreichen konnte. Seitdem hat der Hype um den Coin jedoch deutlich nachgelassen, und in den letzten Tagen ist SUI immer wieder auf den 3-Dollar-Support zurückgefallen.

Dadurch ist die Marktkapitalisierung wieder auf 10 Milliarden Dollar zurückgegangen, und vor allem das Handelsvolumen hat massiv nachgelassen und lag innerhalb der letzten 24 Stunden sogar nur noch unter einer Milliarde Dollar. Das brachte SUI im Verlauf des letzten Monats zu einem Minus von über 22 Prozent im Wert. Bisher sieht es jedoch ganz so aus, als könnte der Drei-Dollar-Support halten, und innerhalb der letzten 24 Stunden konnte SUI sogar wieder über 9 Prozent im Wert steigen und wird heute bei 3,34 Dollar gehandelt.

Jetzt stellen sich viele Anleger die Frage, ob sich nun möglicherweise ein günstiger Einstieg bieten könnte und ob es SUI von hier aus vielleicht gelingen kann, eine erneute Rallye in Richtung eines neuen Allzeithochs zu starten.

Ist eine Rallye auf ein neues Allzeithoch jetzt relatistisch?

Das wird höchstwahrscheinlich maßgeblich davon abhängen, wie es für den restlichen Krypto-Markt in den kommenden Wochen und Monaten weitergeht. Falls Bitcoin wieder über 100.000 Dollar steigen kann und auch andere Top-Kryptowährungen einen erneuten Aufschwung erleben beziehungsweise es zu einer regelrechten Altcoin-Rallye kommt, würde davon wahrscheinlich auch SUI massiv profitieren können.

Kurstechnisch wäre es erst einmal wichtig, den Drei-Dollar-Support zu halten. Falls das nicht gelingt, könnte es schnell auch zu einer weiteren Entwertung in Richtung 2,5 Dollar oder schlimmstenfalls sogar 2 Dollar kommen.

Wenn es den Bullen jedoch gelingt, das Aufwärtsmomentum aufrechtzuerhalten, wäre das Überwinden des 3,7-Dollar-Widerstandsniveaus das nächste wichtige Ziel, da SUI im Verlauf der letzten zwei Wochen bereits zweimal an der Überwindung dieses Kursniveaus gescheitert ist. Falls das gelingt, wären dann vor allem die psychologisch hochrelevanten Vier- und 5-Dollar-Kursmarken die entscheidenden Hürden, die SUI noch vom Erreichen eines neuen Allzeithochs abhalten würden.

Wie gesagt sehen viele Anleger und Analysten hier Potenzial für weiteres Wachstum in der Zukunft. Kritiker bemängeln jedoch, dass SUI zwar über starke Utility verfügt, allerdings eine Adaption durch neue Krypto-Projekte, die auf SUI aufbauen, wie es beispielsweise bei Solana der Fall ist mit unzähligen Meme-Projekten, die auf Solana basieren, bisher ausbleibt.

Zudem hat das Projekt seine größte Rallye nun höchstwahrscheinlich bereits hinter sich. Daher interessieren sich Anleger heute vor allem für Coins, die noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen und vor ihrer ersten potenziellen Rallye sind.

Der Solaxy-Coin stellt heute für viele Anleger eine spannende Investitionsalternative dar

SOLX ist ein solcher Coin, der derzeit noch vor seiner ersten potenziellen Rallye steht und sich ganz am Anfang seiner Entwicklung befindet. Im Gegensatz zu SUI ist er sogar noch nicht einmal auf Krypto-Börsen gelistet, sondern kann derzeit nur über die offizielle Website und das dort befindliche Presale-Widget gekauft werden. Hier wird er derzeit noch zu einem rabattierten Festpreis von 0,00164 Dollar verkauft, und im Presale kamen innerhalb der letzten Wochen bereits über 22,5 Millionen Dollar an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen.

Das enorme Anlegerinteresse ist dabei wahrscheinlich vor allem auf die spannende Utility zurückzuführen, die SOLX bieten möchte. Hierbei soll es sich nämlich um eine Erweiterung des Solana-Netzwerks handeln, da Solaxy daran arbeitet, die erste eigene Layer-2-Blockchain für das Solana-Ökosystem auf den Markt zu bringen.

Schließlich ist Solana zwar sehr beliebt und überzeugt mit geringen Transaktionskosten und hohen Transaktionsgeschwindigkeiten. Allerdings gibt es nach wie vor Skalierungsprobleme, und vor allem in Zeiten starker Netzwerkauslastung kann es zu Transaktionsverzögerungen oder sogar Netzwerkausfällen kommen.

Hier möchte Solaxy ansetzen und in Zukunft einfach Transaktionen von Solana auslagern, um so einen flüssigeren Ablauf zu garantieren. Das könnte das Projekt vor allem auch für neue Meme-Coin-Projekte interessant machen, die auf schnelle und günstige Transaktionen sowie Zuverlässigkeit angewiesen sind.

Besonders spannend für Anleger ist dabei der Umstand, dass der eigene Coin des Projektes, Solaxy namens SOLX, heute noch vor seiner Markteinführung steht und über die offizielle Website zu einem rabattierten Kurs von 0,00164 Dollar gekauft werden kann. Auf diesem Weg kamen innerhalb der letzten Wochen und Monate bereits weit über 20 Millionen Dollar an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen.

