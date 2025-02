Die Microsoft-Aktie zeigt am 19. Februar 2025 eine moderate Erholung. Aktuell notiert das Papier bei 414,77 USD, was einem Anstieg von 1,25 % (+5,13 USD) gegenüber dem Vortag entspricht. Die Aktie bewegte sich im Tagesverlauf zwischen 407,65 USD und 415,49 USD. Das Handelsvolumen beträgt 24,06 Millionen Aktien, was leicht über dem Durchschnitt liegt. Technische Analyse Microsoft kämpft weiterhin mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...