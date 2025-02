Die Aktie des britischen Brennstoffzellen-Spezialisten Ceres Power verliert am heutigen Donnerstag gut 40 Prozent an Wert. Der wohl wichtigste Partner des Unternehmens, Bosch, ordnet seine Wasserstoff-Aktivitäten neu und will die Technik und Serienentwicklung von Systemen zur dezentralen Energieversorgung auf Basis der Festoxid-Brennstoffzellentechnik (SOFC) einstellen. Der Worst-case für die Briten.Denn Bosch plant, die Technologiepartnerschaft mit Ceres Power geordnet zu beenden. Den vertraglichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...