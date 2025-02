Niederdorfelden (ots) -Was haben Superstar Bruce Springsteen, der Volkswagen Transporter und die beliebten Hustenmittel von Prospan® gemeinsam? Sie alle sind international bekannt, gefragt - und: feiern dieses Jahr ihren 75. Geburtstag. Grund genug für eine Social-Media-Kampagne auf den Unternehmenskanälen von Engelhard, die nun gestartet ist und die den Markenjubilar unter dem Hashtag Prospan75 in den Mittelpunkt rückt.Die Liste der Gratulanten ist lang: Moderatorin Anastasia Zampounidis lässt es sich ebenso wenig nehmen, ihre Herzenswünsche für die Jubiläumsmarke auszusprechen, wie Ministerpräsident a.D. Volker Bouffier, Moderator Felix Moese, BPI-Hauptgeschäftsführer Dr. Kai Joachimsen, die Bundesvorsitzende des BVpta e.V., Anja Zierath, oder die beiden PTA-Influencer Paulina Kuberczik und Benedikt Richter.Jubiläum wird das ganze Jahr gefeiertOb als kurzes Reel oder schriftliches Statement - wer in den Sozialen Netzwerken unterwegs ist, der wird an der Prospan®-Jubiläumsaktion mit Sicherheit nicht vorbeikommen. Statt auf eine kurzfristige, einmalige Aktion zu setzen, wird das Jubiläum über das gesamte Jubiläumsjahr hinweg begleitend mit kontinuierlichen, regelmäßig neuen Inhalten thematisiert.80% aller Deutschen kennen Prospan®Eng verknüpft mit der Erfolgsgeschichte des Unternehmens und dem Meilenstein von mehr als einer Milliarde weltweit verkauften Flaschen ist Prospan® nicht nur ein fester Bestandteil der deutschen Apothekenlandschaft, sondern auch eine weltweit etablierte Marke. Über 100 Länder auf allen Kontinenten vertrauen auf die Wirksamkeit des pflanzlichen Hustensafts und seine Darreichungsformen - ob als Liquid, Brausetabletten oder Tropfen. Prospan® hat sich - auch dank seiner hohen Exportrate - als Weltmarktführer im Bereich pflanzlicher Hustenmittel etabliert und bietet eine pflanzliche Lösung zur Linderung von Husten.Der größte Markt aber ist der deutsche Heimatmarkt: In einer Umfrage gaben kürzlich 80% aller Deutschen an, Prospan® zu kennen oder bereits verwendet zu haben. Dies zeigt nicht nur die breite Bekanntheit der Marke, sondern auch das Vertrauen, das Generationen von Menschen in die Produktfamilie von Prospan® setzen.Die Glückwünsche finden sich unter instagram.com/engelhardarzneimittel sowie linkedin.com/company/engelhard-arzneimittel.Pressekontakt:Engelhard ArzneimittelHerzbergstraße 361138 NiederdorfeldenPressekontaktFrank Ahnefeld+49 6101 539-2470F.Ahnefeld@engelhard.deOriginal-Content von: Engelhard, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111771/5975024