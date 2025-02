Achim (ots) -Nach einer Woche voller Spekulationen hat Apple am 19. Februar das lang erwartete iPhone 16e offiziell vorgestellt - und ab dem 28. Februar ist es erhältlich. Spannend für viele Interessierte ist dabei natürlich nicht nur die Technik, sondern auch der Preis. Laut Preisprognose von wannkaufen.de wird dieser vor allem in der ersten Hälfte des Release-Jahres sinken.Prognose: Über 100 Euro Ersparnis nach wenigen Monaten möglichZum Release kostet das iPhone 16e mit 128 GB Speicher 699 Euro (UVP). Die aktuelle Preisprognose zeigt jedoch, dass Käufer, die etwas Geduld haben, deutlich sparen können. Nach nur drei Monaten wird ein Preis von etwa 600 Euro erwartet - eine Ersparnis von 100 Euro oder rund 14 Prozent.Laut Prognose sinkt der Preis nach sechs Monaten auf etwa 570 Euro und bleibt anschließend über längere Zeit stabil. Beim Vorgängermodell, dem iPhone SE (2022), zeigte sich ein anderes Bild: Rund ein halbes Jahr nach Verkaufsstart wurde das Gerät immer teurer. Selbst im Apple Store zogen damals die Preise an - vermutlich bedingt durch den schwachen Euro-Dollar-Kurs und die allgemein hohe Inflation zu jener Zeit.Preisprognose auf Basis von Machine LearningDie Preisprognose basiert auf einem Machine-Learning-gestützten Verfahren, das verschiedene Einflussfaktoren identifiziert und nutzt. Zu den Faktoren gehören beispielsweise vergangene Preisentwicklungen, saisonale Schwankungen und aktuelle Markttrends sowie ein dynamischer Preis-Index für den Smartphone-Markt. Ziel ist es, Käufern eine datenbasierte Entscheidungshilfe zu bieten. Dabei geht es weniger um eine punktgenaue Tagespreis-Vorhersage, sondern vielmehr um eine Orientierung für durchschnittliche Tiefstpreise im Jahresverlauf.Preisprognosen zu den größeren Speichervarianten sowie zu einer Vielzahl weiterer Smartphones finden Interessierte auf wannkaufen.de. Die Prognosen werden täglich aktualisiert, sodass Marktveränderungen und wichtige Neuigkeiten schnell berücksichtigt werden.Disclaimer: Prognosen können von der tatsächlichen Preisentwicklung abweichen.Pressekontakt:Jan WabbersenBetreiber von wannkaufen.de und Data Scientistpresse@wannkaufen.deOriginal-Content von: wannkaufen.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178689/5975020