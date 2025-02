DJ COMPANY TALK/Knorr-Bremse erwartet positive Entwicklung 2026

Knorr-Bremse rechnet für 2026 mit einer positiven Geschäftsentwicklung, vor allem im zuletzt schwierigen Truck-Geschäft. Spätestens im nächsten Jahr sollte der Markt nach Einschätzung von CEO Marc Llistosella anspringen. Dies und die Strukturmaßnahmen, die im vergangenen Jahr bereits in diesem Geschäft umgesetzt und für dieses Jahr noch geplant seien, sollten dazu führen, "dass wir auch bei Truckseite mal einen gehörigen Rückenwind erhalten werden", sagte Llistosella in der Jahrespressekonferenz des Unternehmens. Auch im Rail-Geschäft werde man 2026 dank der laufenden Strukturmaßnahmen 2026 "sehr gut aufgestellt" sein, so der CEO. "Das was wir in der Planung haben, stellt uns sehr zufrieden."

Mit Blick auf US-Zölle sieht Llistosella keinen Grund zur Sorge. Mehr als 70 Prozent der Wertschöpfung beider Geschäftsbereiche werde vor Ort erzielt. Das habe schon in der Lieferkettenkrise geholfen.

