Linz (www.anleihencheck.de) - Diese Woche wurden die britischen Arbeitsmarktdaten veröffentlicht, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Diese seien minimal besser als erwartet ausgefallen. Die Arbeitslosenquote sei unverändert bei 4,4% geblieben und das Lohnwachstum sei etwas höher ausgefallen als von den Analysten prognostiziert. Die gestrigen Inflationszahlen hätten hingegen einen deutlichen Anstieg verzeichnet. Die Kernrate (exklusive Lebensmittel- und Energiepreise) sei von 3,2% auf 3,7% und die Gesamtrate von 2,5% auf 3,0% im Jahresvergleich gestiegen. Durch den starken Preisanstieg dürften sich die Sorgen der Bank of England vor einer möglichen Stagflation verstärken, was langfristig nicht gerade positiv für eine Währung sei. (20.02.2025/alc/a/a) ...

