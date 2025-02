EQS-News: Shelly Group SE / Schlagwort(e): Personalie

Sofia / München, 20. Februar 2025 - Der Verwaltungsrat der Shelly Group SE (Ticker: SLYG / ISIN: BG1100003166 ) ("Shelly Group" / "die Gesellschaft") hat beschlossen, der ordentlichen Hauptversammlung im Juni 2025 die vorzeitige Verlängerung der Mandate von Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch als Mitglieder des Verwaltungsrats vorzuschlagen. Beide Bestellungen haben eine Laufzeit bis Ende 2025. Dimitar Dimitrov soll nun für weitere fünf Jahre bis zum 31. Dezember 2030, Wolfgang Kirsch auf eigenen Wunsch zunächst für weitere drei Jahre bis zum 31. Dezember 2028 bestellt werden. Mit den vorzeitigen Vertragsverlängerungen setzt der Verwaltungsrat auf Kontinuität in der bewährten Führung von Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch als Co-CEOs bei der Fortsetzung des Wachstumskurses der Shelly Group.



Christoph Vilanek, Vorsitzender des Verwaltungsrats der Shelly Group: "Ich freue mich sehr, dass Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch weiterhin ihre Expertise und Erfahrung in die Weiterentwicklung der Shelly Group einbringen werden. Sie haben sich in den letzten Jahren als wichtige Stützen des Unternehmenserfolgs erwiesen. Unter der Führung von Dimitar Dimitrov und Wolfgang Kirsch werden wir unseren erfolgreichen Wachstumskurs fortsetzen." Mehr Informationen unter corporate.shelly.com .



Über Shelly Group Die Shelly Group SE ist eine Technologie-Holding, die für Innovation durch die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von hochwertigen IoT-Produkten steht. Das Herzstück der Entwicklung sind dabei stets die Endverbraucher und ihre Bedürfnisse. Shelly Group wurde in Bulgarien gegründet und arbeitet mit einem Team junger, talentierter Entwickler, die sich der Herstellung wettbewerbsfähiger und benutzerfreundlicher Produkte verschrieben haben. Die Gruppe besteht aus 6 Tochterunternehmen und hat Niederlassungen in Bulgarien, Deutschland und Slowenien sowie China und den USA. Die Produkte von Shelly Group haben bereits über 100 Märkte erobert. Seit Dezember 2016 ist Shelly Group AD an der bulgarischen Wertpapierbörse gelistet. An der Frankfurter Börse notiert die Gesellschaft seit November 2021 unter der WKN A2DGX9, der ISIN BG1100003166 und dem Ticker SLYG.



